L’acteur Ryan Reynolds est peut-être l’un des projets les plus à venir pour 2021 et 2022, car il ne travaille pas seulement avec Marvel Studios pour le arrivée de Deadpool au MCU, Il a également mis en place des projets pour la plate-forme Netflix tels que ‘Avis rouge’, un film qui jouera avec Gal Gadot et Dwayne Johnson, mais ce n’est pas le seul, car il a déjà révélé les premières images de «Le projet Adam», film sur lequel il a commencé à travailler.

“ Le projet Adam ” sera l’un des gros paris de Netflix, car il fonctionnera ensemble Ryan Reynolds avec Mark Ruffalo dans une histoire qui aura voyagé dans le temps, car Reynolds devra revenir dans le passé et avec l’aide de son enfant de dix ans, joué par Walker Scobell ils devront retrouver leur père pour éviter une catastrophe.

À travers ses réseaux sociaux, l’acteur Ryan Reynolds a révélé les premières images de ‘The Adam Project’, ce qui confirme que la production de ce film pour la plateforme Netflix a déjà commencé:

“Et nous y voilà … le tournage de ‘The Adam Project’ pour Netflix a commencé. C’est un casting et une équipe de rêve. Heureux d’être de retour dans les bras forts de mon ami, coach de vie et réalisateur, @ slevydirect “.

Le film ‘The Adam Project’ sera réalisé par Taxe Shawn, qui a également réalisé “ Free Guy ”, un film mettant également en vedette Ryan Reynolds et qui devrait sortir en salles à la mi-décembre, il mettra également en vedette de grands acteurs tels que Alex Mallari, Jr., Jennifer Garner et Zoe Saladana, bien que jusqu’à présent, la date de sortie possible de cette nouvelle production Netflix soit inconnue.