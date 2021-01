L’équipe d’assistants de héros de DC est prête à revenir avec de nombreuses surprises pour sa troisième partie, dont l’une est la transformation de Jason Todd en Red Hood, l’anitheroe le plus énigmatique et le plus populaire de l’univers de Batman. augmentant encore les attentes de ce personnage, une nouvelle photo de Red Hood dans «Titans 3» a été partagée.

Auparavant, l’acteur qui joue Todd, Curran Walters, a annoncé que son rôle porterait enfin le capuchon rouge et a indiqué que pour sa préparation, il avait lu des bandes dessinées qui parlent de ce personnage et a même partagé des photos des bandes dessinées qu’il a achetées. Plus tard, les premières images officielles ont été téléchargées sur Internet.

Maintenant du créateur de costumes de l’émission, Greg Hops Wood a partagé sur son compte Instagram une nouvelle photo de Red Hood dans ‘Titans 3’ où quelques détails supplémentaires de son costume sont montrés, comme les yeux plus gris de son masque ou son armure noire et rouge qui est couverte par une veste en cuir marron.

“Vue mise à jour de Curran Walters en tant que The Red Hood dans ‘Titans’ la saison 3. Greg semble être assis dans l’ensemble mis à jour de Batcave”, lit le Tweet d’un internaute qui a fait une capture d’écran de campagne du matériel susmentionné.

On ne sait toujours pas comment la transformation de Jason Todd en Red Hood dans la série d’action en direct sera, car dans les bandes dessinées de DC, il est montré que ce personnage après sa mort, il est ressuscité par Ra’s al Ghul dans le puits de Lazare, où il a obtenu une identité plus violente et impitoyable devant les criminels de Gotham City.

En revanche, il a été confirmé aujourd’hui que Savannah Welch sera Barbara Gordon pour cette troisième saison, quant à sa première, il n’y a pas de date provisoire pour elle, car sa production a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.