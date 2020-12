L’une des séries qui a eu le plus d’impact ces dernières années est ‘Game of Thrones’ pour HBO, qui a séduit un grand nombre de fans, qui n’étaient pas très satisfaits de la fin de l’histoire de la saison huit, mais malgré ces revers, il travaille sur un spin-off qui nous montrera une partie de l’origine de cet univers créé par George RR Martin et enfin le premier Arts conceptuels de ‘House of the Dragon’.

“Game of Thrones” était une série pour HBO basée sur les livres de George RR Martin et a commencé à diffuser sur 2011 et a conquis un grand nombre de fans grâce à son histoire complexe, violente et même explicite de ce monde fantastique, elle a également conduit des acteurs tels que Kit Harington, Emilia Clarke, Maisie Williams, Sophie Turner, Jason Momoa, entre autres.

Après de nombreuses spéculations, le premiers arts conceptuels de ‘House of the Dragon’, qui ont été montrés par lui par le Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, où un dragon peut être vu, ce qui confirmerait que nous verrions plus de ces êtres mythologiques dans l’histoire qui sont connus pour être actuellement en production.

Bien que l’on en sache peu sur l’intrigue possible, elle sera située beaucoup derrière les événements de “ Game of Thrones ”, car elle sera centrée sur la dynastie Targaryen, où Paddy Considine jouera le roi Viserys I Targaryen, où ce royaume était encore prospère mais a causé la guerre civile targaryen, bien que l’on ne sache pas à quel point il plongera dans cette mythologie.

Actuellement, “ House of the Dragon ” est en phase de production et une date exacte possible pour ce spin-off est inconnue, mais on s’attend à ce que Arrivez du début à la mi-2022.