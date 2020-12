Le monde de Échecs vit une effervescence globale inattendue, avec un allié d’exception: Netflix a donné une nouvelle impulsion aux fans pour les planches avec la série Gambit de la dame.

Les aventures de Beth Harmon, le personnage fictif joué par l’actrice américaine Anya Taylor-Joy, est devenu un record pour la plateforme, vu par plus de 62 millions de foyers au cours du premier mois après sa création le 23 octobre, le plus suivi de son catalogue dans 63 pays et parmi les dix les plus visités en 92.

Un succès qui dépasse l’écran

Le roman sur lequel est basée la série Lady’s Gambit, par l’Américain Walter Tevis, figure sur la liste des livres les plus lus du journal «New York Times» 37 ans après sa publication.

Les recherches Google pour savoir comment jouer aux échecs sont à leur plus haut niveau en neuf ans, et les ventes de livres de stratégie d’échecs ont augmenté de 600% aux États-Unis, selon le cabinet de conseil NPD.

En raison de son succès, diverses plateformes ont remarqué un intérêt de la part de leurs utilisateurs.

Google a partagé cette recherche avec des mots liés aux échecs et la phrase “Comment jouez-vous aux échecs?” ont eu une augmentation significative.

D’autre part, Mercado Libre, le numéro un du e-commerce du pays, a également révélé que depuis la première de la série, les ventes d’échiquiers ont augmenté de 83% et la catégorie a augmenté de 135% par rapport à l’année précédente.

La capacité de la série à mettre un sujet dans la conversation n’est pas nouvelle, accélérée à une époque de plus grande consommation de loisirs à la maison comme cela s’est produit avec la série sur Michael Jordan The Last Dance, qui a multiplié les ventes sur le terrain de cinq mille pour cent. NBA Chicago Bulls produit le site Web eBay le jour de sa première. Mais pour les échecs, c’était totalement inattendu.

«Personne ne s’attendait à cela, quand on voit que la série sort en octobre et commence à l’aimer, personne ne l’imaginait. Pour le monde des échecs, c’est un cadeau », a déclaré dans une récente interview David Martínez, directeur du site« Chess24 »en espagnol.

De son point de vue, la série Queen’s Gambit est «très bien accomplie» en ce qu’elle parvient à capter «l’intensité et l’émotion d’un tournoi» et ce qui entoure la compétition au-delà du plateau, ainsi que la préparation des jeux. . “Tous les joueurs d’échecs se voient reflétés et les gens veulent jouer”, dit-il.

Martínez est responsable de la version espagnole d’une page qui propose des diffusions de tournois, des actualités et vend des cours. Les données vous montrent les meilleurs chiffres d’audience depuis novembre 2018.

«La bonne nouvelle, c’est que ce ne sont pas seulement les gens qui réussissent, mais ils ont été encouragés à rester, à s’intéresser à d’autres choses, à acheter des produits (..) Nous avons un abonnement premium et nous avons vendu 200% du mois avec les meilleurs chiffres on a eu”.

L’impact de la série a multiplié l’éveil des échecs pendant la pandémie. La plate-forme vidéo en direct Twitch – la majorité des utilisateurs de jeux vidéo – a commencé à avoir les échecs comme l’une de ses catégories les plus vues entre mars et août, lorsqu’elle a accumulé plus de 41 millions d’heures de visionnage.

La série a un protagoniste féminin, ce qui n’était pas courant dans les échecs des années 60, et ce n’est malheureusement pas le cas pour le moment, bien que la situation se soit améliorée.

