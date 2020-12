“ Monde jurassique ” C’est une franchise qui, bien qu’elle n’ait pas été si bien accueillie par le public, a réussi à avoir deux films en attente du troisième, qui devrait être beaucoup plus spectaculaire, en plus d’atteindre la plate-forme Netflix avec une série. film d’animation, qui a été bien accueilli par le public des enfants et après quelques spéculations, la date de ‘Jurassic World: Camp Cretaceous 2’ avec sa première bande-annonce.

La plate-forme Netflix a rejoint la franchise Jurassic avec la série animée ‘Jurassic World: Camp Cretaceous ‘, qui nous montre un groupe d’adolescents qui sont piégés sur l’île de Nubar après son expulsion dans le cadre des événements du film de 2015, ils devront donc maintenant survivre en attendant d’être secourus.

Ce jour-là, la date de “ Jurassic World: Camp Cretaceous 2 ” a été annoncée avec sa première bande-annonce, car la deuxième saison de cette série arrivera sur la plate-forme Netflix le le 22 janvier 2021.

“ Jurassic World: Camp Cretaceous ” a un casting formidable, car il compte les acteurs Paul-Mikél Williams comme Darius, Jenna ortega comme Brooklynn, Ryan Potter comme Kenji, Raini Rodriguez comme Sammy, Sean Giambrone comme ben, Kausar Mohammed comme Yaz, Jameela Jamil comme Roxie et Glen Powell comme Dave, en plus des producteurs exécutifs étant de premier ordre, comme ils l’ont fait Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley et Lane Lueras.

Ces 2021 et 2022 seront des années importantes pour cette franchise, puisque nous ne verrons pas seulement le retour de cette série, elle sera également lancée ”Monde jurassique: Dominion ‘ qui clôturera le cycle de ces films et devrait sortir en salles la prochaine fois 10 juin 2022.