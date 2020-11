Manolo Caro est l’un des Mexicains qui a le plus travaillé en collaboration avec la plateforme Netflix, depuis les deux saisons de sa série ‘La maison des fleurs’ a été très bien accueilli par le public, pour lequel il a par la suite publié ‘Quelqu’un doit mourir’ Et maintenant, il sera en charge de faire la première série musicale en Espagne pour la plateforme et il n’arrivera pas seul, puisque Sebastián Yatra sera la vedette «Il était une fois … mais plus maintenant».

Cette nouvelle production sera une comédie musicale qui passera en revue certains des thèmes classiques de la pop espagnole et latino-américaine, qui aura une histoire axée sur la musique et l’amour, car elle nous racontera comme deux amants tragiquement séparés et qui doivent se rencontrer dans une autre vie briser le charme qui est tombé sur la ville qu’ils habitent et l’arrivée de deux touristes mettra en péril la seule chance qu’ils ont de briser l’enchantement.

Mais pas seulement le chanteur et compositeur colombien Sebastián Yatra jouera dans ‘Il était une fois … mais plus’, aura également la participation de Mònica Maranillo et Nia Correia, en plus de Rossy de Palma, Asier Etxeandia, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega et la mexicaine Mariana Treviño.

«Il était une fois … Mais plus» sera notre première série musicale 😍💘🎶 @ManoloCaroS dirigera ce conte anti-fées avec des classiques de la pop espagnole et latine qui réaffirmeront l’idée qu’en amour il n’y a pas de «heureux de toujours”. OJITO au casting 👇 – Netflix Espagne (@NetflixES) 30 novembre 2020

Cette série sera une production de Rafael Ley, María José Córdova, Carlos Taibo Oui Manolo Caro pour Noc Noc Cinema et jusqu’à présent la date de sortie possible de cette série est inconnue, mais il est prévu que la production commencera bientôt et que sa première arrivera à un moment donné en 2021 sur la plate-forme de streaming.