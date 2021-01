Roma perbene (Rome du bien) a connu un véritable tremblement de terre social en 2013. Il a été causé par l’histoire de deux adolescents âgés de 14 et 15 ans, de la noblesse qui fréquentaient l’un des instituts les plus prestigieux de la ville de jour comme de nuit Ils se sont prostitués auprès d’hommes politiques, d’avocats, d’hommes d’affaires, de médecins et d’athlètes renommés, à l’instigation également de la mère de l’un d’entre eux. C’était le comble de l’obscénité. Un événement qui a secoué une société qui avait l’habitude de tout voir à la une des journaux, y compris les meurtres, les attentats, la mafia, la corruption, les bousculades de toutes sortes et diverses fantaisies de la classe dirigeante, mais qui n’avait jamais rien vu de tel. Sa répercussion était telle qu’elle a sauté les limites locales et a laissé sa marque dans tout le pays.

Le débarquement sur Netflix il y a deux ans de Baby, une série de fiction inspirée de l’événement, a rouvert la boîte du tonnerre. Il est arrivé avec controverse, avant même sa création, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du pays transalpin. Le Center for Sexual Exploitation des États-Unis a même accusé la plate-forme de “produire une émission qui glorifie le trafic sexuel des mineurs et la transforme en divertissement d’avant-garde” et a appelé à l’annulation immédiate de la production. «Ce n’est rien de plus que de l’hypocrisie», criaient-ils.

L’automne dernier, la deuxième saison a été créée, avec une grande acceptation, – c’était l’une des séries les plus regardées sur la plate-forme en Italie – et la troisième est attendue en septembre. Il est clair que la fiction est inspirée de l’événement accidenté, mais elle évite d’entrer dans les reproductions et pratiquement dès qu’elle décolle et fait les présentations dans le premier chapitre, l’intrigue commence à voyager dans d’autres directions, à se plonger plus profondément dans les drames de jeunesse. D’où la comparaison inévitable avec Elite et la grande popularité dont elle jouit auprès des plus jeunes, un public mal desservi dans une Italie vieillissante.

La prostitution est touchée de manière marginale dans la série, réalisée par Andrea De Sica et Anna Negri, et n’occupe guère de place dans le monde des protagonistes, surtout dans la première saison. Dans le deuxième volet, l’univers qui a poussé les mineurs à la prostitution est exploré, plus comme un acte de rébellion et d’inconscience ou pour capter l’attention de leurs parents, car aucun d’entre eux n’avait vraiment besoin de l’argent, et ils ne l’ont pas fait non plus pour le plaisir. Il dépeint également plus pleinement la recherche désespérée d’amour, d’émotions, à l’intérieur et à l’extérieur de la famille et cette attirance incontrôlable pour le côté obscur.

Ce n’est pas seulement l’âge des filles qui a suscité la fascination pour l’affaire, mais le reste des ingrédients, qui composent un parfait combo de morbide et d’horreur: des personnages respectables du monde de la politique, du sport ou de la médecine qui paient des mineurs. en échange de sexe dans le riche quartier romain de Parioli, opulence, débauche, chiots de la noblesse, proxénètes en costume et cravate, mères sans scrupules qui exploitent leurs filles ou les récompensent dans la cocaïne. «Ils se sont prostitués devant l’indifférence de tous», y compris l’école, explique le juge de l’affaire dans la sentence dans laquelle il a condamné le principal prévenu, Mirko Leni, le souteneur qui gérait un réseau de plus de 1 000 contacts, à 10 ans de prison. “Si je ne les exploite pas maintenant, quand vais-je le faire?”, A-t-il dit pendant le processus.

L’intrigue est détachée des intrigues habituelles de la fiction star italienne qui se concentrent souvent sur des histoires de mafia et de corruption. Elle tourne, parfois à outrance, autour des stéréotypes d’insatisfaction chronique et d’hypocrisie des familles riches et dysfonctionnelles de la bonne Rome, loin des cartes postales et de l’image que la ville vend souvent à l’étranger. Bien que cela montre de manière très douce ce qui s’est passé dans la réalité et évite largement au spectateur les détails les plus grossiers de l’histoire, que le Romain ordinaire conserve encore dans la rétine. Comme le fait que les clients connaissaient clairement à l’avance l’âge des filles ou les instigations de l’une des mères pour que sa fille continue à se prostituer. “Il considérait la prostitution comme une priorité de l’étude”, a déclaré le juge.

C’est aussi la pointe des pieds à travers une autre déformation de la société romaine: l’ombre du néo-fascisme dans tant d’endroits de la vie publique. Dans la série, il est parfois perçu, comme dans le rejet frontal d’un personnage, Fabio, par une grande partie de l’école quand il se dit homosexuel. En réalité, l’école des filles était marquée, comme de nombreux instituts du nord de la capitale, par une forte présence d’organisations étudiantes qui dirigent les principaux partis de l’idéologie fasciste du pays: Casa Pound et Forza Nuova. De plus, l’une des jeunes femmes avait un tatouage qui disait «Si vis pacem para bellum» (si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre), les chercheurs ont donc averti qu’elles étaient également influencées par une idéologie d’extrême droite. Paradoxalement, l’un des clients impliqués était Mauro Floriani, alors mari d’Alessandra Mussolini, la petite-fille du dictateur.

L’affaire a mis au jour un iceberg caché dont l’événement Parioli n’était que la pointe et que la série a de nouveau basculé. En juillet dernier, le parquet de Rome a averti que de plus en plus de cas de prostitution enfantine faisaient l’objet d’enquêtes, d’enfants de moins de 14 ans.

Bien que la série suggère plus de choses qu’elle n’en montre, sa première a suffi à nous rappeler, non sans un certain inconfort, que les monstres vivent toujours dans les égouts de sociétés apparemment plus respectables.