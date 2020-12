La galaxie lointaine, très lointaine que George Lucas a créée il y a plus de 40 ans continue de s’étendre. Quand il semblait que la fin d’une époque pouvait venir avec la fermeture des salles de la nouvelle (et critiquée) trilogie Disney, la société a montré qu’à travers la télévision, l’univers de “ Star Wars ” peut être infini et, encore une fois , loué et aimé. Il l’a réalisé avec The Mandalorian et avec le dernier volet de la série animée The Clone Wars. Deux produits liés à Dave Filoni, populairement connu sous le nom de filleul de Lucas, l’homme destiné à maintenir Star Wars le phénomène qu’il est depuis des éternités. The Mandalorian – créé par Jon Favreau, mais avec beaucoup de main de Filoni – est dans sa deuxième saison un hommage constant à l’œuvre originale de Lucas, un lien parfait entre les trois trilogies (et trois générations qui ont découvert Star Wars de différentes manières), et une foule de références, de personnages et d’intrigues que Filoni a déjà explorées dans l’excellente série animée The Clone Wars and Rebels.

De là, le lecteur peut trouver des spoilers de la nouvelle saison de The Mandalorian, ces fameux spoilers de plus en plus difficiles à éviter sur les réseaux sociaux, les chats WhatsApp ou les conversations entre amis. On passe en revue comme guide pour les moins initiés (une des raisons du succès de la série Disney + est qu’elle fonctionne aussi pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars) les références de la deuxième saison, à commencer par le fait que le nom de l’enfant a été révélé, connu sous le nom de Baby Yoda.

Baby Yoda s’appelle …

L’un des mystères de la série, l’histoire et le nom de Baby Yoda, commence à être résolu au milieu de la deuxième saison de The Mandalorian. Dans le chapitre Les Jedi, il est révélé que son vrai nom est Grogu. La question se pose de savoir si quelqu’un l’appellera comme ça désormais après le triomphe de la marque Baby Yoda. Et son histoire est liée à la trilogie des épisodes un à trois: il est révélé qu’il a vécu sur la planète Coruscant (où se trouvait la capitale de la République et plus tard l’empire), qu’il a été formé au temple Jedi par «de nombreux enseignants »et que lorsque le coup d’État (et le massacre des Jedi) a eu lieu qui a élevé Palpatine au pouvoir, quelqu’un (qui n’est pas mentionné) l’a emmené. Et avec le passage du temps (et sa jeunesse), ses souvenirs (y compris comment utiliser les pouvoirs de la force) sont brouillés par l’expérience traumatisante. Toute cette histoire suggère qu’à son époque, bien des années avant ce qui a été raconté dans la série, Baby Yoda et Master Yoda ont croisé leur chemin … Avec l’histoire de Grogu – il est étrange de l’appeler ainsi – il est également lié dans le série avec les origines de Dark Vador et le chemin vers le côté obscur d’Anakin Skywalker.

Ahsoka tano

Peut-être que regarder le cinquième épisode de la deuxième saison de The Mandalorian est la première fois que vous entendez (et voyez) Ahsoka Tano (ici joué par Rosario Dawson), mais c’est un personnage avec un long voyage dans l’univers de Star Wars. Et l’un des plus aimés. Dans la série, elle apparaît quand elle a environ 45 ans, mais son histoire a commencé dans la guerre des clones quand elle avait 14 ans, étant l’apprentie Padawan d’Anakin Skywalker. La chute dans le côté obscur de son maître et l’implication des Jedi dans la guerre (il considère qu’ils doivent être les gardiens de la paix) le conduisent à quitter l’ordre Jedi et à chercher sa propre voie. Il réapparaît dans Rebels, cette fois dans la trentaine et avec une mission (que nous ne révélons pas ici). La voix d’Ashley Eckstein, qui la jouait dans l’animation, a même eu un camée cinématographique à la fin de l’épisode IX, The Rise of Skywalker, en tant que l’un des Jedi qui a mené avec Rey. Ce qui s’est passé entre Rebels et The Mandalorian pourrait bien avoir sa propre série, et il ne serait pas surprenant que Disney annonce bientôt une fiction la mettant en vedette …

Mandalore

Bien qu’il y ait beaucoup de rumeurs sur la destination du Mandalorien et ses liens possibles avec le film The Rise of Skywalker, l’histoire qui pour le moment tisse l’intrigue de la série est plus centrée sur ce qui s’est passé sur la planète Mandalore avec l’Empire galactique et après le craquez pour ça. Mandalore est un territoire exploré dans les jeux vidéo, la bande dessinée et la série Filoni. On pourrait dire que les Mandaloriens sont sa spécialité et qu’il a été l’un de ceux qui ont le plus élargi son histoire. Le sabre noir apparu à la fin de la première saison de The Mandalorian appartenait aux Mandaloriens, il y a donc une autre histoire à raconter dans la série: comment est-il tombé entre les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito)? Autre aspect qui a retenu l’attention des téléspectateurs cette semaine, comment est-il possible qu’un métal (le beskar de l’armure du mandalorien) vaille la peine d’arrêter un sabre laser? Là encore, l’origine est dans la série Clone Wars: c’est un alliage utilisé par les Mandaloriens dans leurs affrontements contre les Jedi et qui a ensuite été utilisé par le personnage de Sabine Wren (notez son nom, ce personnage serait étrange si elle ne finissait pas par apparaître dans la série) pour créer une arme. Le mandalorien Bo-Katan, apparu dans le troisième chapitre de la deuxième saison, a également son origine dans Clone Wars. Même en action réelle, elle est jouée par la même actrice (Katee Sackhoff, Starbuck dans Battlestar Galactica) qui l’a exprimée dans la série animée.

Grand amiral Thrawn

Le cinquième chapitre se termine par une mention importante. Où est l’amiral Thrawn? Il était l’un des personnages les plus importants, et le grand méchant, de la trilogie de livres Héritiers de l’Empire dans les années 1990 écrite par Timothy Zahn (qui a continué à écrire sur lui dans d’autres volumes et où il était question de cloner l’empereur Palpatine … ) et qui en son temps a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles une nouvelle trilogie cinématographique (avant les épisodes I à III) pourrait être basée sur eux. Filoni l’a récupéré dans Rebels et sera l’une des apparitions vedettes de The Mandalorian. Dans la série animée, il a été joué par l’acteur danois Lars Mikkelsen (un habitué de séries telles que Borgen, House of Cards, Sherlock et The Witcher), et en été, on disait déjà qu’il se répéterait en live en se peignant en bleu.

Soldats impériaux sensibles à la force

Dans The Rise of Skywalker, l’un de ses personnages, Finn, un ancien soldat impérial du Premier Ordre, serait sensible à la Force. Cela peut aussi être lié à une partie de l’intrigue de The Mandalorian, quand à la fin du quatrième chapitre Moff Gideon est vu avec des soldats impériaux en armure noire et qui sont probablement liés à l’intérêt des méchants pour Baby … in Grogu et ses pouvoirs. Ces soldats, connus sous le nom de Dark Troopers, si c’est ce qu’ils sont (ils pourraient aussi être des droïdes d’origine humaine … des clones … on verra …), ils ne sont pas l’invention de Filoni ou de Disney, mais qui est déjà apparu dans certains jeux vidéo comme Dark Forces. Pensé pour combattre des guerriers comme les Jedi (rappelez-vous que dans la galaxie à l’époque de la série Luke Skywalker est l’un des grands héros de la Nouvelle République et il y a Ahsoka Tano quelque part) pourrait être sensible à la force.

Boba Fett

De nombreux non-initiés de Star Wars sont restés à la fin du premier chapitre de la deuxième saison sans savoir exactement à quoi allait aboutir un personnage apparu brièvement dans les dernières secondes. Il est joué par Temura Morrison, qui est l’acteur qui a joué le chasseur de primes Jango Fett dans l’épisode II: L’attaque des clones et, oui, le père de ce clone qui deviendrait Boba Fett, le mandalorien recherché dans ce chapitre. initiale cette année. Quand le Mandalorien réapparaîtra-t-il? Ce sera? Ou est-ce un moyen de réintroduire le personnage (supposément décédé dans Return of the Jedi) dans la galaxie et de lui donner une série à lui dans cette extension galactique de Disney? Et si c’était un autre des clones qui était devenu célèbre dans The Clone Wars?