Le film sur Alita et ses aventures dans un monde futuriste a conquis au fil du temps des millions de cœurs de cinéphiles, malgré le fait qu’il n’ait pas bien fonctionné au box-office ainsi que chez les critiques spécialisés, c’est pourquoi il semble que Disney veuille lui donner une autre chance. plus à la franchise, car il a été informé cette semaine que la préquelle de «Alita: Battle Angel» serait en développement.

Il y a des mois, il a été informé que la maison de la souris après avoir acquis la 20th Century Fox, a commencé à se pencher sur cette histoire basée sur le manga Yukito Kishiro, pour continuer avec la saga, les premières sources ont indiqué qu’il s’agirait d’un film de suite, d’autres que ce serait une série live-action pour la plateforme Disney +.

Désormais, dans une nouvelle mise à jour de Small Screen, il a été informé qu’il s’agirait en fait d’une série préquelle pour ledit service de streaming, qui en serait déjà aux premiers stades de développement, mais on ne sait pas si les cinéastes James Cameron reviendront. ou Robert Rodríguez, respectivement producteur et réalisateur du film.

S’il est vrai que le préquel de “ Alita: Battle Angel ” serait en développement, ce projet se concentrerait lorsque le protagoniste était un soldat des troupes de choc au sein des Républiques unies de Mars, ce qui n’est pas expliqué en profondeur dans le premier. Adaptation cinématographique.

Pour ceux qui ne sont pas au courant de son intrigue, «Alita: Battle Angel» raconte comment le protagoniste est «trouvé par le mystérieux Dr Ido alors qu’il cherchait des parties de cyborg. Il ne se souvient plus de qui elle est ni d’où elle vient. , la vérité est trop claire. Elle est le seul être qui peut briser le cycle de la mort et de la destruction laissé par Tiphares. Mais pour atteindre son véritable but, elle doit se battre et détruire. Et c’est là que la vraie signification d’Alita entre en jeu. ” .

Le film a continué à gagner 405 millions de dollars au box-office et est considéré par son groupe de fans comme l’une des meilleures adaptations cinématographiques qu’un manga ait eu, grâce à son histoire et à l’utilisation de CGI à la fois dans sa star principale et dans d’autres personnages. secondaire.