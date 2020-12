Les aventures de Dreamland ne sont pas terminées, puisque Netflix est sur le point de lancer la troisième saison, afin de promouvoir les épisodes suivants, ils ont été publiés les nouvelles images de ‘Désenchantement 3’ qui sont dans le style des affiches de cirque où ils montrent les protagonistes du spectacle.

Dans chacun de ces affiches donnent un aperçu de ce qui sera vu la saison prochaine, comme une nouvelle capacité de la princesse Bean ou Elf emprisonné comme un monstre du cirque ou Oona comme la reine pirate, ainsi que Luci, le démon qui est à nouveau pris pour un chat.

Le synopsis de la troisième saison se lit comme suit: “L’excitation monte dans la troisième partie de Désenchantement alors que Bean continue de grandir dans sa puissance et de maîtriser son destin. Alors que les amis intrépides s’aventurent à la découverte de nouveaux mondes, ils pourraient bien découvrir qu’il est vraiment il n’y a pas lieu comme à la maison “.

{“slidestoshow”: 3, “slidestoscroll”: 1, “dots”: “true”, “flows”: “true”, “autoplay”: “true”, “autoplay_interval”: 3000, “speed”: 300, ” boucle “:” true “,” lazyload “:” “}

John DiMaggio, l’un des acteurs de la série a déclaré dans une interview pour Comicbook.com: “Il y a beaucoup d’épisodes et nous cuisinons. Nous sommes en production en ce moment. Donc je suis en studio pour enregistrer et je suis aussi à la maison. et des trucs enregistrés. Nous avons fait les deux. Mais oui, nous cuisinons. Et je n’ai pas de date pour vous, mais croyez-moi, sur les réseaux sociaux, tout le monde sera le premier à nous entendre quand nous le saurons, vous voyez ce que je veux dire?

La série a été créée par Matt Groening, l’esprit derrière ‘The Simpsons’ et gouttière avec les voix anglaises d’Abbi Jacobson comme Bean, Eric Andre comme Luci, Nat Faxon comme Elfo, John DiMaggio comme Zog, Tress MacNeille comme Reine Oona et Matt Berry comme Merkimer. Selon les nouvelles images de “ Désenchantement 3 ”, ils annoncent que sa première aura lieu le 15 janvier 2021.