Mexico,- Le 20 février prochain, le cordage de MGM à Las Vegas, Nevada, sera le théâtre d’une guerre entre deux Mexicains. Un combat que le public a demandé et est devenu une réalité, le champion du monde des poids plumes WBC Miguel Berchelt et l’ancien olympien Oscar Valdez entreront sur le ring.

Le combat promet d’être une guerre par procuration. Une rencontre qui nous ramène forcément à l’époque où deux mexicains secouaient les arènes où ils se produisaient. Erik Morales contre Marco Antonio Barrera, Lupe Pintor c. Carlos Zárate, Israël Vázquez vs. Rafael Márquez, Carlos Zárate c. Alfonso Zamora et récemment Francisco Estrada vs. Carlos Cuadras, pour n’en citer que quelques-uns.

Berchelt c. Valdez ne fera pas exception. L’actuel champion du monde WBC, Miguel Berchelt, fait face au combat le plus important de sa carrière, car son plus grand désir est de devenir une référence en boxe et une inspiration pour les nouvelles générations. Berchelt veut montrer pourquoi il est le meilleur de la division sur le ring et défendre sa couronne pour la septième fois.

Miguel Berchelt sait qu’il est important de ne pas se faire confiance, car, comme Oscar, il est également arrivé en tant que challenger contre Francisco Vargas et a mis fin à son règne le 28 janvier 2017.

Deux vieilles connaissances

Oscar Valdez, qui arrive à cet engagement avec un palmarès invaincu, a tout en sa faveur, puisque depuis qu’il a commencé dans le monde des gants, il s’est imposé comme un combattant extrêmement dangereux, avec une grande puissance avec ses poings et des mouvements rapides sur le ring.

Il convient de noter que Miguel et Oscar sont passés par le domaine amateur en même temps et même lorsque les deux voulaient se rencontrer, cela ne s’était pas produit jusqu’à présent.

Ce sera aussi une rencontre de stratèges, deux maîtres dans l’art de la boxe, Alfredo Caballero sera du coin de Miguel Berchelt, et Eddy Reynoso peaufinera les détails d’Oscar Valdez. Deux coachs qui depuis leur tranchée ont su poursuivre, polir et exploiter toutes les capacités de leurs élèves sur le ring.

