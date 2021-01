Bienvenue en 2021 et avec elle, le temps d’être plus conscient par rapport à notre santé.

Maintenant que nous passons plus de temps à la maison, nous pouvons en profiter pour prendre soin de nous et commencer à introduire des habitudes saines dans nos vies. Ne fixez pas de date, c’est aujourd’hui le moment de commencer un mode de vie sain et de trouver la meilleure version de vous-même.

Il y a des théories qui disent qu’il faut environ deux mois pour former une nouvelle habitude; mais cela peut prendre de 3 à 36 semaines, selon cela.

Entre le rythme de vie rapide que nous avons et toutes les tentations qui nous entourent, maintenir des habitudes saines peut parfois sembler compliqué. Vous pouvez vous sentir bien en faisant de l’exercice tous les matins, mais vous pouvez aussi vous sentir coupable d’avoir abandonné un régime que vous avez commencé il y a quelques jours.

Au lieu de trop vous compliquer, cherchez des solutions limitantes ou rapides comme les «régimes» qui ne vous apporteront que des résultats temporaires, puisque vous ne pourrez guère maintenir un régime pour la vie, pensez qu’il vaut mieux adopter calmement de bonnes habitudes qui ne nécessitent que quelques ajustements dans votre routine ce sera plus efficace pour les maintenir au fil du temps.

LEE Women change de cap: Red Familia y Unión Mujer

Je vous raconte cinq habitudes très faciles à prendre à la maison et qui auront un impact positif sur votre bien-être physique, mental et social, donc non seulement vous aurez bonne mine, mais vous vous sentirez mieux: méditer, visualiser et être reconnaissant. Investir du temps en soi, chercher des espaces pour se connecter avec notre intérieur et pratiquer la gratitude, nous donnent l’opportunité de prendre de meilleures décisions, y compris celles qui ont à voir avec notre alimentation. Essayez d’occuper votre temps et votre esprit à faire des choses qui vous aident à vous détendre et à vous distraire, vous pouvez commencer et / ou terminer votre journée avec 5 à 10 minutes de méditation, d’exercices de respiration, de pleine conscience ou de yoga. Ces types d’activités sont des habitudes saines qui, en plus, vous aideront à concentrer l’anxiété et le stress, vous faisant vous sentir beaucoup mieux. Manger une alimentation équilibrée avec une plus grande consommation de fruits et légumes, c’est la base d’une bonne santé, en nourrissant de manière optimale votre corps, contrôler votre poids et avec un risque moindre de souffrir de maladies chroniques. Évitez les aliments transformés et ceux qui contiennent des graisses saturées et du sucre ajouté, car ils ne sont pas bons pour la santé. Quelques conseils pour inclure plus de fruits et légumes dans vos repas:

• Nettoyez votre garde-manger des aliments industrialisés et recherchez des aliments plus naturels.

• Essayez de charger la majeure partie du chariot d’épicerie de légumes et de fruits et variez-les pour éviter de vous ennuyer.

• Boire un jus de légumes à jeun, ils nous nourrissent au niveau cellulaire, ils nous alcalinisent, purifient notre corps et améliorent notre digestion, entre autres bienfaits.

• Ne sautez pas le petit déjeuner, c’est l’un des repas les plus importants de la journée qui nous donnera de l’énergie pour affronter nos activités.

• Planifiez vos repas, recherchez différentes recettes et options qui incluent principalement des fruits, des légumes et des légumineuses, comme des salades et des soupes et incluez-les comme premier plat de votre déjeuner.

• Ayez toujours des fruits, des légumes et des noix sous la main pour les fringales entre les repas. Soyez physiquement actif, bougez plus et asseyez-vous moins. Notre corps est conçu pour bouger, donc être physiquement actif ou faire de l’exercice n’est pas seulement pour l’image, c’est pour la santé. Vous améliorerez votre énergie et vous vous sentirez bien physiquement et mentalement. Prenez note de ces conseils pour bouger plus et vous asseoir moins: • Commencez par 30 minutes d’activité physique en forme, marche, vélo, yoga, étirements, ce que vous voulez, mais soyez cohérent. Si vous travaillez ou passez beaucoup de temps assis, changez de posture, levez-vous, étirez-vous …

• Utilisez les escaliers au lieu de l’ascenseur.

• Si l’endroit où vous habitez est une option, marchez ou faites du vélo dans des endroits proches au lieu d’utiliser la voiture.

Boire de l’eau. Environ 75% de notre corps est constitué d’eau et le maintien d’une bonne hydratation est essentiel à la santé. Notre corps dépend de l’eau en tant qu’élément vital pour toutes les réactions chimiques qu’il produit, le transport des nutriments, l’expulsion des déchets, le soutien des fonctions cérébrales, la circulation sanguine et la régulation de la température corporelle. Voici quelques conseils pour rester hydraté: • Ayez toujours un verre d’eau dans votre bureau et faites-en la première chose que vous buvez au réveil.

• Où que vous alliez ou même lorsque vous êtes à la maison, emportez une bouteille d’eau.

• Si vous avez du mal à boire de l’eau ordinaire, ajoutez quelques gouttes de citron ou faites des infusions avec des fruits frais ou des herbes.

Reposez-vous correctement. Dormir les heures nécessaires, enfants et adultes, est essentiel pour la récupération de l’usure quotidienne et un bon fonctionnement physique et intellectuel. Les experts recommandent de dormir entre 7 ou 8 heures, soit le temps dont le corps a besoin pour se reposer et se ressourcer le lendemain. Pendant que nous dormons, notre système immunitaire produit une série de cellules et d’anticorps chargés de lutter contre les multiples infections qui nous entourent. Une bonne nuit de sommeil et de repos est donc une habitude saine qui est nécessaire à une bonne santé.

Voici quelques conseils pour améliorer votre sommeil:

• Soyez actif pendant la journée.

• Entraînez votre cerveau et votre corps en suivant un horaire de coucher cohérent.

• Gardez votre chambre calme, sombre et fraîche.

• Utilisez votre lit pour dormir, pas pour regarder la télévision.

• Déconnectez-vous de tout appareil, téléphone portable, tablette, etc. avant de dormir.

Il en faut beaucoup pour s’entraîner et entretenir habitudes sainesMais en commençant petit et en choisissant des habitudes faciles à suivre, où que vous soyez, vos chances de faire des choix sains augmenteront considérablement. Assurez-vous d’avoir suffisamment de marge de manœuvre lorsque vous adoptez des habitudes saines, en vous assurant de ne pas vous mettre en cause lorsque vous faites un faux pas.

N’oubliez pas qu’il vaut mieux bouger pendant 10 minutes seulement que ne pas bouger du tout. Se coucher tard arrive de temps en temps. Remplacer même une seule canette de soda par un verre d’eau est un progrès. Manger un hamburger au lieu d’une salade ne signifie pas que vous avez tout perdu. Et à la fin de tout cela, se récompenser est également important, car vous l’aurez certainement mérité après l’effort!

Davinia Paz

Coach en changement d’habitudes

Coach nutritionnel et fitness