Il faut exactement deux minutes et cinquante-six secondes à Shonda Rhimes pour mettre en scène sa première scène: deux amants clandestins se faisant baiser rapidement dans une cachette, comme l’ont fait les médecins en chaleur de Grey’s Anatomy. Au cours des deux minutes et cinquante-cinq secondes précédentes du premier chapitre de Los Bridgertons (Netflix), il a eu amplement le temps de présenter toutes les dramatis personae et tous les conflits qui filent les intrigues de cette absurdité (ma partenaire Laura Fernández l’a appelé, délicatement dramatique technique et anachronique avec une touche post-raciale). C’est pourquoi Shonda Rhimes est un génie de la télévision qui engloutit toutes les théories de David Simon sur le téléspectateur moyen.

Dans une interview dans The Paris Review (maintenant édité dans Cliff), on demande à Billy Wilder pourquoi tant de grands écrivains n’ont pas réussi à devenir scénaristes à Hollywood. Wilder est franc: ils ne savaient pas comment écrire des scripts et ils ne prenaient pas leur travail au sérieux et n’avaient pas l’humilité d’être enseigné. Shonda serait d’accord car elle prend son travail au sérieux et est la meilleure de sa guilde. Personne comme elle ne mélange les romans pornos d’Arlequin et les feuilletons classiques vénézuéliens avec une telle appréhension (sic) et impudence.

Comment bâiller devant un Londres pseudo-victorien avec une reine noire d’Angleterre et des ducs avec des dreadlocks? Même Kenneth Branagh qui saignait au sommet après avoir relu Wuthering Heights à Benidorm ne serait pas allé aussi loin. Nous ne l’aurions pas non plus acheté, car à Branagh vous remarqueriez cette vanité de l’intellectuel conscient de lui-même qui se moque de sa propre blague. Shonda veut juste s’amuser, c’est pourquoi sa reine noire est importante. Il a organisé une fête vintage (de quelle époque? N’importe qui, une vieille avec des crinolines) avec des gens jolis et promiscus qui baisent derrière les rideaux. Venez profiter, rien de plus. Oh, s’il avait produit El Cid d’Amazon, quels bons moments nous aurions passés.