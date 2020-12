À 8h30 du matin, alors que l’émission spéciale d’Andalucía Directo devait commencer à diffuser le tirage de la loterie de Noël, Canal Sur est devenu noir. L’interruption du signal a été le résultat de la grève de deux jours appelée par les syndicats de la RTVA pour protester contre l’accord budgétaire signé entre le gouvernement de la junte, dirigé par le PP et les Cs, et Vox qui envisage une réduction de 14 millions d’euros – 10% de son budget -, le gel des nouvelles incorporations à un effectif âgé en moyenne de 57 ans et la suppression de l’un des trois canaux dont il dispose actuellement.

Alors que le signal de Canal Sur 1 apparaît en noir, dans sa deuxième chaîne, vous pouvez voir la chaise vide où les interprètes des panneaux sont assis devant un écran mort. Le signal a repris à 14h30 pour diffuser un très court bulletin d’information de 15 minutes. Les réunions entre la direction de la chaîne et les syndicats pour s’entendre sur les services minimaux ont centré les dernières réunions, sans parvenir à un accord final, ce qui a provoqué l’arrêt brutal du signal de la chaîne de télévision publique andalouse. juste le jour de la loterie et dans celui qui commence au Parlement régional le premier jour du débat pour l’approbation des comptes régionaux, dans lequel les mesures restrictives pour l’entité sont incluses.

Face aux revendications des syndicats, la direction de la RTVA soutient que les postes prévus pour 2021 sont les mêmes que ceux de l’année dernière et que “le maintien de l’emploi est garanti”, selon le communiqué publié ce lundi. Vendredi, les syndicats ont proposé pour la journée de ce mardi la diffusion d’un programme en conserve -avec des rediffusions d’espaces de leur propre production d’autres saisons-, la diffusion du signal de loterie du Théâtre Royal de Madrid et quelques nouvelles de moins durée pendant laquelle les informations relatives à la pandémie avaient de la place, sans incorporer les opinions ou déclarations des représentants des partis politiques. La direction de l’entité publique a rejeté que ce soit le comité de grève qui “décide d’éditer l’information ou de censurer que les politiciens peuvent manifester aux microphones de Canal Sur”, juste les deux jours où les budgets sont débattus.

Le comité de grève, à travers un communiqué diffusé en milieu d’après-midi, a affirmé que le suivi de la grève avait été majoritaire, malgré les services minimaux «abusifs», qu’ils ont dénoncés devant les tribunaux. La direction de la RTVA, interrogée par ce journal, a rapporté que le suivi a été “30% de ceux qui ont eu une journée en face-à-face aujourd’hui” et a souligné que la diffusion de la radio publique andalouse n’a pas subi de modifications, pas plus que la diffusion de la troisième chaîne Andalucía TV, qui a diffusé en continu la première session du débat budgétaire. Pour mercredi 23, et coïncidant avec le vote sur les budgets, en plus d’une deuxième journée de grève, les syndicats se rassembleront aux portes du Parlement régional pour réclamer “un plan d’emploi garantissant la continuité du service” et exprimer leur rejet à certains récits qui, affirment-ils, «ont mis la radio et la télévision andalouse en situation de déficit».

Il s’agit de la deuxième grève à Canal Sur depuis le début de la législature du PP et de Ciudadanos. En février de cette année, les écrans sont également passés au noir à la demande de demandes d’améliorations qui rampaient déjà dans le passé et qui dans la nouvelle étape n’ont pas été allégées, selon les syndicats. Le personnel exige un plan d’emploi, des investissements technologiques, un poids accru de sa propre production et une démocratisation des rédactions. La nomination d’Álvaro Zancajo au poste de directeur du contenu informationnel et de la transformation numérique n’a pas contribué à apaiser la tension. Pendant ce temps, les syndicats et les principales plates-formes de travailleurs de la RTVA, en plus du PSOE et d’Adelante Andalucía, ont demandé sa démission et ont dénoncé le parti pris de l’actualité pendant la crise du covid-19.

Depuis l’émergence de Vox au Parlement andalou, la viabilité et même l’existence de la RTVA sont dans la ligne de mire de la force d’extrême droite. En 2018, lors de la négociation avec le PP pour l’investiture de Juan Manuel Moreno en tant que président du conseil d’administration, il a exigé la suppression de l’entité publique. Pour les prochains budgets, en plus du gel budgétaire, le parti de Santiago Abascal a réussi à «étudier» le changement de nom de la chaîne. En parallèle, les commentaires contre les professionnels de la chaîne par Vox ne se sont pas atténués.

Actuellement, l’effectif de Canal Sur compte 1 410 salariés et une audience qui atteint à peine 8%. Au cours des trois prochaines années, environ 400 personnes devraient entrer à l’âge de la retraite.