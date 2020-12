Après avoir été accusé pendant plusieurs années d’avoir maltraité sa femme, Carlos Navarro, ‘Les Yoyas’, a été condamné par le Tribunal pénal numéro 5 de Las Palmas de Gran Canaria pour ses sept crimes de abus, blessures, menaces et vexations.

Il ancien concurrent sur ‘Big Brother’ a été jugé après avoir commis jusqu’à six crimes contre sa femme, Fayna Bethencourt, leur deux enfants mineurs, et contre le nouveau partenaire de son ex-femme.

La sentence, qui a été rendue ce vendredi devant la Cour supérieure de justice des îles Canaries, est passible de poursuites et déclare que Carlos Navarro a été le auteur d’un crime d’abus habituel dans le milieu familial.

Le destin auquel il fait face

Aussi connu sous le nom d’El Yoyas, il fait face à une condamnation deux ans de prison, quatre ans de interdiction des armes à feu, quatre ans de plus éloignement et à l’isolement avec son ex-femme et ses deux enfants, et encore quatre ans de privation de l’autorité parentale.

Deuxièmement, affrontez les autres quatre crimes pour blessures dans le milieu familial, recevant une peine de 11 mois de prison, la interdiction de porter des armes pendant deux ans et huit mois, et encore deux ans éloignement de son ex-femme.

De plus, pour un délit de des menaces envers le partenaire actuel de votre ex-femme, vous êtes condamné à payer 540 euros d’amende et une interdiction de s’en approcher pour six mois. Pour un autre délit de vexations vers Fayna, il doit payer 360 euros d’amende et ça doit faire trois mois sans l’approcher ni communiquer à travers n’importe quel support.

Enfin, l’ancien concurrent de la deuxième édition de ‘Big Brother’ fait face à une résolution qui l’oblige également à indemniser son ex-femme de 8000 euros, et ses deux enfants avec 4.000 euros pour les dommages causés.