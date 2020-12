Le comédien populaire Carlos Latre a rompu son silence face aux critiques reçues pour sa dernière imitation du ministre des Finances, Maria Jesus Montero, dans «El Hormiguero». La polémique engendrée par sa parodie a conduit le comédien à s’expliquer sur Twitter, où il a précisé qu’il n’avait pas l’intention de se moquer de l’accent andalou mais d’imiter “la façon dont cette dame parle”, faisant allusion au porte-parole du gouvernement.

Mardi dernier, Carlos Latre a joué la ministre des Finances, María Jesús Montero, dans «El Hormiguero». Dans sa parodie, qui tournait autour de l’approbation du budget général de l’État, Latre a imité la façon de parler du porte-parole du ministre avec des mots tels que “ négociatione ”, (négociations), “ converzasiones ” (conversations), “ Estao ” ( Etat).

Son imitation lui a valu une vague de critiques sur Twitter, de la part de ceux qui estiment qu’il s’est moqué de l’accent andalou, bien qu’il ait également reçu de nombreux applaudissements. Face à la polémique, le comédien a tenu à préciser que sa performance n’avait pas pour but de ridiculiser cet accent, mais plutôt d’imiter «la façon dont cette dame parle».

Les plus amers lynchent @Carlos_Latre pour cette parodie. Je tiens à vous féliciter de toujours nous faire sourire. Merci. pic.twitter.com/fXIzl4CQpK – Yeray. Oui, Yeray (@YerayMellado) 3 décembre 2020

«Comme je savais que cela allait se passer dans cette mer de Twitter qui est la nôtre, chaque jour plus infectée par le plastique de la zizaña et les mauvaises ondes, laissez-moi vous dire quelque chose: Hier à El Hormiguero, j’ai imité / parodié María Jesús Montero, la porte-parole du ministre du gouvernement … oui, je répète le porte-parole du ministre. Une dame qui dit négociation, “converzasiones”, “Estao”, “pactao”, entre autres. Donc, mon imitation ou parodie, imite exactement la façon dont cette dame parle. Rien d’autre. Et cela n’a rien à voir avec le non-respect de l’accent andalou, qui est absolument merveilleux et que j’admire, aime et respecte », a expliqué Latre.

Le comédien a refusé de parler de “polémique, de manque de respect ou de manque de considération quand il n’y en a pas”, avant de réitérer son admiration pour l’Andalousie, “son accent, son congé et ses plaisanteries”.

“Et après avoir dit cela, je dis, comme je l’ai dit, toujours défendu et respecté, vive l’Andalousie et ses habitants, leurs manières … de parler, de faire et d’être. Ne me mettez pas dans des sacs qui ne sont pas les miens”, at-il conclu. .