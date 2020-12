Amazon Prime Video présentera cet automne une série documentaire sur la joueuse de badminton Carolina Marín. Une production qui plonge dans la vie de l’athlète et qui racontera, entre autres, comment s’est passée sa guérison après la grave blessure au genou qu’elle a subie l’an dernier. Carolina Marín: Je peux parce que je pense que je peux est développé en quatre épisodes de 30 minutes qui peuvent être vus exclusivement sur la plateforme.

Amazon rapproche les fans de la routine de l’athlète d’élite pendant l’un des moments les plus compliqués de la vie professionnelle de Carolina Marín. Son rétablissement et l’entraînement rigoureux suivi par la joueuse se refléteront dans cette production de Buendía Estudios.

Fernando Rivas, l’entraîneur du joueur, est l’un des visages visibles du documentaire: “Carolina, si tu deviens une personne normale, tu arrêtes de faire des choses extraordinaires”, met en évidence le coach dans un fragment du teaser officiel de la production. Fernando Rivas accompagne Carolina Marín lors d’un voyage documenté qui emmènera la joueuse de chez elle dans le sud de l’Espagne aux compétitions organisées au Vietnam, en Chine et en Indonésie.. «Vous devez décider quel genre d’humain vous êtes, l’ordinaire ou l’extraordinaire. L’ordinaire fait des choses normales et l’extraordinaire fait des choses comme vous l’avez fait. Et c’est super extraordinaire de sortir d’une blessure et de gagner les Jeux Olympiques la même année “, explique le coach tout au long de la série documentaire.

Amazon Prime Video est de retour sur le sport et pour les histoires de surmonter avec cet épisode réalisé par Jorge Laplace et Anais Berdie.