Mexico – Julio César «Cata» Domínguez est devenu le joueur avec les matchs les plus officiels de Cruz Azul lors du match contre Tigres.

«Cata» a atteint 551 matchs et égalé Ignacio Flores qui, au cours de sa longue carrière avec La Maquina, a également atteint ce chiffre.

A la différence que Domínguez pourrait le surpasser ce week-end lorsque le match retour des quarts de finale se jouera au stade Azteca.

“Cata” a fait ses débuts avec La Maquina dans le tournoi Clausura 2006. Dans la campagne actuelle, il a célébré 14 ans dans l’institution céleste.

Au-dessous de Domínguez et Nacho Flores se trouvent Óscar Pérez avec 463 matchs, Javier Guzmán avec 430 et Jesús Corona avec 428.

Bien que “Cata” ait également souffert des revers constants de La Maquina dans la ligue mexicaine de football.

Il est l’un des joueurs avec les finales les plus perdues, accumulant un total de cinq, le même montant que Juan Pablo Rodríguez et Javier Saavedra et seulement dépassé par Carlos Adrián Morales, qui a perdu six séries pour le titre.

Ce dimanche dans le colosse de Santa Úrsula, tout indique que “Cata” deviendra le joueur avec les matchs les plus officiels avec Cruz Azul.

