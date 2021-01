Il reste une semaine avant le retour des productions de Marvel Cinematic Universe (MCU) après plus d’un an d’absence, depuis la première de “ Spider-Man: loin de chez soi ”, et pour cela, ils ont confirmé que “ WandaVision ” sera présenté en première avec deux épisodes.

Au moment de la publication de cette actualité, Les deux premiers épisodes de ‘Marvel Legends’ sont maintenant disponibles, qui servent de sorte de biographie spéciale pour chacun des personnages du MCU.

Depuis que la date de sortie de ce qui sera la première série d’action en direct de Marvel sur la plate-forme de streaming a été annoncée, les fans pensaient qu’elle serait disponible de la même manière que “ The Mandalorian ”, c’est-à-dire avec un chapitre hebdomadaire.

‘WandaVision’ sera présenté en première avec deux épisodes, comme l’a annoncé Disney dans un communiqué confirmant que la série comprendra 9 épisodes et sera une première hebdomadaire.

Autrement dit, le troisième épisode de la série sera disponible le vendredi 22 janvierIl s’agit d’un changement par rapport au format de lancement de Disney + pour la série «Star Wars», «The Mandalorian», qui ne sortait qu’un épisode par semaine.

Comme indiqué au début de la note, Marvel Studios n’a publié aucun nouveau contenu depuis la sortie 2019 de “ Spider-man: loin de chez soi ”, cela pourrait donc être un bon bonus pour les fans de revenir au MCU avec un première événement d’un long métrage.

Apparemment, la série commencera avec Wanda Maximoff et Vision, jouées par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, vivant en couple heureux dans un monde fantastique de type série comique, avant que la «réalité» ne montre les fissures de quelque chose de plus tordu et sinistre.

Il faudra peut-être les deux épisodes pour vraiment établir cette sombre intrigue sous les repères télévisés et comiques avec lesquels “ WandaVision ” semble être emballé.

La date de sortie de «WandaVision» est le 15 janvier avec deux épisodes.