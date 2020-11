Dans l’univers de la série Amazon Prime Video, le sprinter le plus connu est A-Train, cependant, avant de devenir membre de The Seven, «The Boys» a éliminé sa version de Flash, Mister Marathon.

Mais, le temps passé par l’ancien sprinter dans l’équipe s’est terminé horriblementÀ la fois dans la bande dessinée et dans la série Amazon, Mister Marathon faisait partie de la gamme originale de The Seven.

Bien que ce qui lui soit arrivé dans la série n’ait pas encore été révélé, mis à part le fait qu’il a été remplacé par A-Train, son destin dans les bandes dessinées était extrêmement sombre.

Mister Marathon s’est battu aux côtés de Homelander, Black Noir, Queen Maeve, The Deep, Jack From Jupiter et Lamplighter dans les bandes dessinées et a vu sa fin aux numéros 19-21.

La mission la plus sombre des Sept a été racontée dans “ The Boys # 21 ”, où il est révélé à Hughie que l’équipe a eu une tentative de sauvetage désastreuse d’un avion détourné par des terroristes le 11 septembre.

Comme la version de la série de l’accident d’avion, l’ego et la colère de Homelander l’emportent sur lui. Il brise les tympans des passagers en leur criant de se taire, se retrouve accidentellement avec quelqu’un qui ouvre le sas, et après avoir réalisé que les pilotes sont éliminés, Homelander laisse les passagers à leur sort.

Lorsqu’il part, M. Marathon attrape sa jambe et lui dit qu’il doit faire quelque chose. Dans un moment de tension, ils décident d’essayer de rediriger l’avion en augmentant la vitesse de l’arrière, le plan ne fonctionne pas et le héros est décapité, alors ‘The Boys’ a éliminé sa version de Flash.

Une histoire qui sera probablement racontée plus tard dans la série Amazon Prime Video qui se prépare actuellement à tourner sa troisième saison.