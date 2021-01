Zendaya et John David Washington se réunissent dans une histoire qui explorera l’amour de ses points les plus positifs et les plus heureux aux moments les plus tendus qui peuvent être vécus dans une relation, mettant le couple en accord, pour voir un peu plus en détail à propos de ce nouveau projet Netflix, il a été publié la première bande-annonce de «Malcolm & Marie».

En septembre dernier, il a été confirmé que la plate-forme Big N avait acheté les droits dudit film réalisé et écrit par Sam Levinson pour 30 millions de dollars, remportant l’offre à d’autres entreprises et studios intéressés, tels que Fonctionnalités HBO, Amazon, Searchlight, MGM, Apple, A24 et Focus.

Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste ce projet, le synopsis officiel se lit comme suit: «lorsque le cinéaste Malcolm et sa petite amie Marie rentrent chez eux après une première de film et attendent la réponse critique de leur film, la soirée prend un tournant lorsque des révélations émergent. sur leur relation, testant l’amour du couple. “

La bande-annonce de “ Malcolm & Marie ” montre les interprétations de Zendaya et Washington comme Malcom et Marie respectivement, qui commencent comme un couple aimant, mais avec le temps, ils entrent tous les deux dans une spirale de conflits qui mettront leur amour en jeu.. Tout cela accompagné d’une photographie en noir et blanc qui contribue à augmenter encore la tension.

Il faut souligner que le film a été tourné du 17 juin au 2 juillet 2020 à Caterpillar House de Feldman Architecture, c’est-à-dire pendant la pandémie de coronavirus avec 35 mm, selon Deadline, “ Malcolm & Marie ” est apparu après que le tournage de “ Euphoria ” ait été arrêté par le Covid-19, alors Zendaya lui a demandé Levinson pour faire un film pendant l’éventualité, le reste appartient à l’histoire.

‘Malcolm & Marie’ arrivera sur Netflix le 5 février Et dans certains cinémas sélectionnés, chercheront-ils à être nominés pour un Oscar? Nous saurons bientôt.