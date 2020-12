La série ‘Le Mandalorien’ Il est devenu la bannière principale de la franchise Star Wars au cours de la dernière trilogie Star Wars, qui n’a pas reçu un très bon accueil du public et des personnages comme Din Djarin ou Grugu Ils sont devenus tout à fait un phénomène, mais bien qu’ils ne soient pas sur la même chronologie, il y a des doutes sur l’âge de Grugu dans “ The Rise of Skywalker ”, car comme il est devenu connu, ce personnage vieillit beaucoup plus lentement.

‘Le Mandalorien’ est la première série d’action en direct Star Wars publiée par Disney + et créé par Jon Favreau, qui a une fois de plus soulevé les attentes de la franchise, aidant même à créer davantage de séries qui ont été récemment présentées et qui suivront les mêmes étapes de cette première adaptation au petit écran.

L’un des personnages les plus appréciés de Star Wars est Grogu, mieux connu sous le nom de “Baby Yoda”, qui est la star de cette série, mais comme cela a été apprécié dès le premier chapitre, il pousse plus lentement que n’importe quelle espèce et à 50 ans, il ressemble toujours à un bébé, tant de fans se sont demandé quel âge a Grugu dans «The Rise of Skywalker».

Gardez à l’esprit que “ The Mandalorian ” arrive après ‘Return of the Jedi’ et bien avant ‘The Force Awakens’ et en tenant compte du fait que les événements de ‘The Mandalorian’ se produisent 26 ans avant ‘The Rise of Skywalker’, nous savons que Grogu aurait environ 76 ans, donc il serait déjà un peu plus âgé et peut-être assez pour s’échapper et éviter de tomber entre les mains de Kylo ren, même si jusqu’à présent on sait peu de choses sur le développement du personnage que Favreau a prévu pour ce jeune Jedi.