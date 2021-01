Mexique.- La Commission métropolitaine des établissements publics de l’enseignement secondaire supérieur (CIMIPEMS) a publié ce week-end son appel 2021.

Intégré par les principaux établissements d’enseignement secondaire du pays tels que les écoles de l’UNAM, l’IPN et le Colegio de Bachilleres, COMIPEMS attribuer des places à tous les étudiants en fonction de leur examen.

L’appel a été publié ce dimanche 17 janvier dans les journaux nationaux et sur le site officiel de COMIPEMS www.comipems.org.mx.

En raison de la situation sanitaire actuelle, cette année, il ne sera ni distribué ni livré

l’appel ou les instructions imprimées aux écoles, car les élèves ne

sont présents.

C’est pourquoi les candidats, les lycéens de troisième année ou

diplômés de ce niveau, ainsi que leurs parents à lire attentivement les

Appelez les instructions via le Web.

Où et comment se déroule la pré-inscription?

Les informations contenues dans la page COMIPEMS www.comipems.org.mx sont

très complet et permet de naviguer très facilement, de connaître chacun de ses

sections et caractéristiques de chaque établissement et ses options éducatives, ainsi que

en tant que vos besoins.

Sur la même page, vous pouvez développer, pré-enregistrer, entrer et sortir autant de fois

vous voulez et apportez les modifications nécessaires jusqu’à ce que vous ayez des décisions claires.

L’objectif fondamental de COMIPEMS est de soutenir les candidats de troisième année

lycée et diplômés de ce niveau pour la poursuite de leurs études.

Depuis décembre dernier.

Comme toutes les années précédentes, COMIPEMS s’engage à offrir une place

à tous Les candidats qui satisfont aux exigences suivantes:

Tenir l’examen à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués sur le bon d’accréditation que le candidat recevra à la fin de son inscription Avoir un certificat d’études secondaires ou un certificat d’études

Basic, délivré au plus tard le 9 juillet 2021 Se conformer aux exigences particulières établies par chaque établissement, selon

Il est rapporté dans les instructions du concours.

Comme l’année dernière, les candidats peuvent accéder à un test d’orientation

Professionnel disponible sur les portails www.comipems, org, mx et

www.notireslatoalla.com, qui est proposé par COMIPEMS pour générer

informer et soutenir la prise de décision des candidats.

Capturer les options éducatives lors de la préinscription n’est pas simplement un

procédure, mais plutôt l’expression des attentes et des désirs de chaque candidat et

il conditionne les chances d’obtenir une affectation pleinement satisfaisante.

Une fois l’enregistrement effectué, ce qui est établi dans le bon d’identification ne peut pas

être modifié, ni par COMIPEMS ni par le demandeur lui-même.

Comme lors des concours précédents, aucun candidat ne sera affecté à une option

qu’il ne s’est pas choisi.

Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons,

Quatre dates sont prévues pour l’application de l’examen; Les 19, 20, 26 et 27 juin

observer toutes les précautions assainissement, filtres à l’entrée, attention

support de gel, masque et masque requis et nombre réduit de

candidats par chambre, pour assurer une distance saine.

Par conséquent, nous serons en communication continue avec les autorités sanitaires,

de manière à ce que les protocoles sanitaires établis par le

autorités sanitaires.

Des mesures appropriées seront également prises pour prendre en charge les candidats

une sorte de handicap.

«Les prévisions que nous avons pour le concours de cette année sont: 310 769 candidats,

soit 8 000 60 de plus que l’année précédente (2,7%). Sur la base de ces

projections, on peut s’attendre à ce que 10 mille 869 (3,5%) ne passent pas l’examen et 5 mille 116 ″

(1,7%) n’obtiennent pas leur diplôme d’études secondaires, ce qui nous laisse un nombre de 294 mille

764 cessibles, soit 8 493 de plus que l’année précédente.

UNAM fait partie de COMIPEMS et maintient les mécanismes de

coordination avec d’autres institutions, afin que les candidats puissent choisir

par les alternatives éducatives offertes par tous les établissements, dans l’ordre

vouloir.

Chaque candidat ne présentera qu’un seul examen (UNAM ou CENEVAL) de

selon la première option pédagogique indiquée sur votre candidature, à la date et à l’heure

indiqué sur votre bon d’identification.

Le coût de participation au concours 2021 restera à 385,00 $ pesos.

Les principales dates du Concours 2021 sont les suivantes:

 Publication de l’appel, le 17 janvier

 Pré-inscription via internet (tous les candidats), du 18 au 19 janvier

février

 Inscription (tous les candidats), du 2 au 16 mars

 Examen, 19, 20, 26 et 27 juin

 Publication des résultats, via internet, le 30 juillet

Les joueurs de LEE Liga MX vont faire la fête au milieu de la pandémie

emc