L’alliance entre le protagoniste de ‘Grown Ups’ et le service de streaming N qui a commencé il y a longtemps, a été fructueuse pour les deux parties dans la sphère économique, par exemple, il a été révélé cette semaine ce que ce sera Le salaire d’Adam Sandler pour son nouveau film Netflix.

Comme on le sait, la plate-forme Netflix cherche à se consolider en tant que société de cinéma et de télévision avant Hollywood, elle a donc recruté des célébrités internationales telles que Ryan Reynolds, The Rock ou Chris Hemsworth, mais il a aussi eu un peu les poches vides pour payer toutes ces étoiles, ce qui n’a pas été bon marché du tout.

Dans le cas de Reynolds, il a gagné 27 millions de dollars pour «6 Underground», tandis que Dwayne Johnson a gagné 23,5 millions de dollars pour son prochain projet ‘Red Notice’, mais celui qui s’est démarqué par son exclusivité est Sandler, puisqu’il a signé un contrat d’une valeur de 250 millions de dollars pour faire quatre films, dont certains ont été Murder Mystery et Hubie Halloween.

Comme si cela ne suffisait pas, le journaliste Daniel Richtman a révélé que le salaire d’Adam Sandler dans son nouveau film Netflix, sera 20 millions, bien que We Got This Covered indique que ses bénéfices pourraient souffrir des dépenses que sa société, Happy Madison Productions doit faire pour tourner ce long métrage.

Les détails de ce prochain projet que Sandler et Netflix auront sont encore inconnus, car il pourrait mettre la comédie de côté pour se concentrer un peu plus sur le drame comme il l’a fait dans ‘Uncut Gems’, un film où il a été applaudi par des critiques spécialisés pour son interprétation. .