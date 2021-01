L’une des principales stars de l’univers cinématographique Marvel (MCU) pourrait rejoindre les nouvelles aventures de Grogu et Mando, mais pas avec un caméo mais comme personnage récurrent de la saga, est-ce Mark Ruffalo? Ou sera-ce que Robert Downey Jr sera intégré dans «The Mandalorian»?

Il faut se rappeler que cette série a obtenu une grande popularité, grâce à ses personnages et aussi pour maintenir l’essence de la première trilogie ‘Star Wars’, il ne serait donc pas étrange pour Lucasfilm de rechercher plus d’acteurs de renom pour augmenter l’excitation des téléspectateurs pour les saisons suivantes du spectacle.

Selon le WDW Pro of Pirates and Princesses, l’une des stars que les producteurs ciblent est Downey Jr, et ils rapportent même que Il a déjà rencontré le créateur de la série et réalisateur de ‘Iron Man’, Jon Favreau pour parler d’une participation à l’émission et dans d’autres projets futurs qui sont prévus pour la franchise.

Bien que Robert Downey Jr participe à ‘The Mandalorian’, il n’incarnerait pas un héros mais un méchant, car la source souligne que “cela peut être très différent du rôle d’Iron Man / Tony Stark que RDJ a fait pendant si longtemps” et aurait un complètement changé d’apparence, on soupçonne donc qu’il est l’amiral Thrawn ou un autre personnage plus dangereux.

Si cette information est vraie l’acteur américain serait peut-être vu dans le spin-off d’Ahsoka Tano, car le guerrier de la force a promis de poursuivre ce méchant à la fin de la série animée de «Star Wars Rebels», qui fait déjà partie officielle de l’histoire de la saga. Il ne reste donc plus qu’à attendre plus de mises à jour sur cette actualité.

D’autre part, Lucasfilm, est déjà en développement de la série ‘Ahsoka’, qui pourrait sortir en 2022 et “ Le livre de Boba Fett ” arrive sur la plateforme Disney + en décembre 2021, qui racontera les aventures du chasseur de primes le plus populaire de «Star Wars».