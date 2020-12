Mexico,- L’artiste Austin Zucchini-Fowler a créé une magnifique murale, honorant le travail et le dévouement des héros médicaux et des héroïnes de première ligne qui combattent Covid 19.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Le World Boxing Council rend hommage à son inspiration, apportant ce design exceptionnel à une ceinture WBC spéciale, qui sera contestée par le champion poids welter Errol Spence Jr et Danny Garcia, ce samedi à Arlington, au Texas.

Dans une discussion en ligne spéciale avec le président de la WBC, Mauricio Sulaimán, Austin a expliqué que l’inspiration venait du fait que ses trois frères sont médecins et ses femmes sont des infirmières, des personnages en première ligne de la bataille en cours contre la pandémie. du coronavirus.

L’artiste a voulu créer quelque chose de beauté et de sens au milieu de la quarantaine, pour les honorer ainsi que tous les experts et travailleurs médicaux, qui risquent leur vie … pour protéger et sauver la nôtre.

La peinture murale qui se prosterne à la ceinture, représente un médecin en robe de chambre et masqué avec des ailes d’ange, avec des gants de boxe. Héros de la santé.

Austin, 31 ans, a utilisé ses quinze ans d’expérience en tant qu’artiste de formation, ainsi que ses deux ans d’expérience dans l’art communautaire, pour créer cette icône de l’art avec amour et espoir courageux.

Gagnant de Spence Jr. – Garcia prend la ceinture

Mauricio Sulaimán affirme que le chef-d’œuvre est devenu le rendez-vous et l’inspiration du monde de la boxe. Le WBC honorera les héros de l’humanité et récompensera les personnes de tous horizons, qui ont fait un pas en avant et ont aidé les autres de manière désintéressée pendant la crise, comme une inspiration pour tous.

La murale Health Care Hero est située sur le mur des propriétaires d’Austin. Sur Williams Street et East Colfax Avenue au centre-ville de Denver.

Photo gracieuseté de WBC

Avec votre permission. Le WBC a chargé des artisans d’apposer une image du dessin sur la ceinture, ce qui en fait un chef-d’œuvre unique et inestimable.

Le vainqueur de ce combat classique entre le champion Spence et le challenger Garcia remportera cette ceinture. Il n’y aura qu’une seule réplique qui sera envoyée à l’auteur de cette grande fresque.

Austin a salué l’attention méticuleuse portée aux détails dans la transformation de la ceinture WBC, qui décrit à quel point elle est belle dans toute sa splendeur.

Le titre WBC était catégorique. «De votre esprit, à un mur, puis à une ceinture mondiale, qui attire l’attention de millions de personnes. La ceinture sera le prix du champion et le vôtre. Continuez à faire ce que vous faites. Vous nous inspirez. C’est une merveilleuse représentation des héros dans le combat de l’humanité », a condamné le chef de l’organisation.

Photo gracieuseté de WBC

Suivez nos réseaux sociaux