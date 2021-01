La deuxième saison de la série sur le protecteur de Gotham aura non seulement un nouveau protagoniste dans son histoire, mais un nouveau méchant qui serait le principal antagoniste, provoquant le chaos dans toute la ville, selon un récent rapport qui apparaîtrait très bientôt. Masque noir dans ‘Batwoman 2’.

Comme on le voit à la fin de la première saison, Hush est apparu avec son visage transformé en celui de Bruce Wayne, joué par Warren Christie, ajouté au fait qu’Alice continuera en tant que méchant, mais il a également été révélé qu’ils rejoindraient Victor Zsasz et Safiyah Sohail, interprétés respectivement par les acteurs Alex Morf et Shivani Ghai.

Maintenant dans une récente interview pour EW, le showrunner Caroline sèche a confirmé que Black Mask apparaîtra dans “ Batwoman 2 ”, alors que Ryan Wilder (Javicia Leslie) affrontera le gang dirigé par ce gangster, False Face Society, car dans le passé l’héroïne avait plusieurs problèmes avec ces criminels

“Bien que Ryan n’ait jamais consommé de drogue, elle était dans une relation où quelqu’un consommait de la drogue et c’est finalement ce qui a conduit Ryan en prison. C’est donc cette idée que Ryan est une femme innocente et si elle étaient blanches, en soi, elle n’aurait peut-être pas eu la même punition (que) elle, en tant que femme noire innocente, a dû subir. C’est une grande partie de sa trame de fond, donc c’est quelque chose que nous explorons cette année. “Batwoman a cette vendetta particulière contre la False Face Society parce que l’idée de drogue imprègne la ville et que personne n’en assume la responsabilité frappe en son cœur », a déclaré Dries.

Malheureusement, ils n’ont pas encore révélé qui sera l’acteur qui donnera vie à ce méchant, il pourrait donc être révélé plus tard dans la deuxième saison de “ Batwoman ”. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que ce personnage a une action en direct, car dans “ Oiseaux de proie ”, l’acteur Ewan McGregor a joué l’antagoniste susmentionné et malgré les critiques que le film a reçues, les fans ont applaudi son imitation.