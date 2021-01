Bien que l’inquiétude puisse être partagée exprimé par certains dirigeants sur le contrôle idéologique que les géants de l’informatique ont décidé de mettre en œuvre de manière plus agressive sur leurs plateformes, il n’y a aucun moyen d’accorder au président Donald Trump ses cris sur la «censure» qu’ils «entendent lui imposer».

Nous allons par parties. Événements récents aux États-Unis qui ont conduit à la suspension Médias sociaux Trump Ils ont certainement mis en évidence une pratique de plus en plus courante chez les utilisateurs de ces plateformes de diffusion de contenu. Le contrôle que les entreprises commencent à exercer sur le contenu que les utilisateurs de la plateforme peuvent ou non divulguer ne se limite pas aux actes illégaux ou de sécurité; Il est désormais largement évident que certaines entreprises de médias sociaux censurent le contenu en raison de leur position idéologique et de leurs intérêts commerciaux.

Ce qui précède n’est pas nouveau et depuis au moins 10 ans, les créateurs de ces plates-formes ont été officiellement invités à expliquer les implications politiques, économiques et sociales de l’utilisation abusive potentielle des données des utilisateurs. Ce que nous savons jusqu’à présent, malheureusement, ça nous donne des frissons.

Cette semaine seulement, des millions d’utilisateurs ont migré de la plate-forme de messagerie WhatsApp (de Facebook) vers Telegram (son concurrent le plus proche) en raison d’ajustements dans les politiques de confidentialité du premier qui officialisent essentiellement ce que la plate-forme fait depuis des années: utiliser les informations que nous y versons pour obtenir de notre part des comportements de consommation commerciale ou culturelle.

Je l’ai dit à d’autres occasions, le succès de ces entreprises est si efficace et si profond qu’on pourrait dire qu’elles sont capables de «pirater le psychisme et le comportement humain». La polarisation sociale, l’hyper-consommation, la défenestration des principes de la dignité humaine et même le déni suicidaire de la réalité prouvent que ce qui précède est possible.

L’analyste Mark Williams dans son étude de janvier 2021: «Comparaison des applications de messagerie numérique» a analysé sous 35 éléments vérifiables les risques de feux de signalisation sur des plateformes connues. En réalité, tout l’univers d’applications existant implique plus de quatre alertes rouges; certains ont 24 domaines de préoccupation.

Cela dit, il est possible de sympathiser avec ceux qui voient le danger sur les plates-formes; Mais il n’est pas possible de concéder à un président comme Trump sa plainte amère sur ce qu’il croit en la censure. Le président américain a l’infrastructure à sa disposition et un budget gouvernemental important pour placer sa réflexion sur l’agenda national et international; Mais, même s’il ne l’avait pas, le dirigeant des États-Unis est vêtu d’une singulière investiture qui lui donne le pouvoir de convoquer n’importe quel média à tout moment de la journée pour tout événement qu’il souhaite exprimer et atteint tous les coins du monde. planète.

À la fin de l’année dernière, la plateforme Netflix a présenté le mockumental “ Death to 2020 ” dans lequel elle peint cette attitude en entier avec une parodie de l’ancienne conseillère de Trump, Kellyanne Conway. La trumpista affirme qu’elle a été chargée de “dénoncer la censure inquiétante” contre sa faction dans des dizaines de chaînes de télévision, des dizaines de programmes de radio et de nombreux autres programmes sur Internet.

Malheureusement, c’est une position que d’autres dirigeants adoptent. López Obrador, malheureusement, a une fois de plus démontré sa proximité idéologique avec Trump en critiquant les actions des propriétaires des ‘réseaux sociaux bénis’: «Je n’aime pas que quiconque retire le droit de transmettre un message sur Twitter… c’est une question d’État, ce n’est pas une question d’entreprises », a déclaré le président, qui a la capacité d’exercer 3 245 millions de pesos en publicité officielle.

En d’autres termes, avec les réseaux sociaux bénis, sans eux ou malgré eux, le président mexicain dispose de ressources plus que suffisantes pour communiquer avec le public; et, en même temps, il a également l’obligation de protéger que le droit de parole, d’expression et de manifestation de tous les citoyens soit protégé par les institutions qu’il commande. C’est une question d’État.

En tant que fonctionnaires à leur tour au bureau de l’Etat, les dirigeants démocratiquement élus ont les moyens et l’investiture pour garantir qu’il n’y a pas de censure, que les citoyens font respecter leur liberté d’expression et savoir se passer de ce qui les a peut-être portés au pouvoir mais ne les légitime pas.

* Directeur VCNoticias.com

@monroyfelipe