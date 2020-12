Mexico – De septembre à décembre, le Central de Abasto (CEDA) double son activité commerciale en raison de festivités telles que le jour de l’indépendance, le jour des morts, Noël et nouvel an, il enregistre donc également une augmentation parmi ses visiteurs qui s’élève jusqu’à 650 mille personnes par jour.

Le CEDA a été inauguré en novembre 1982 dans le bureau du maire d’Iztapalapa, dans l’est de Mexico, et depuis lors, il a vendu plus de 50 000 tonnes de marchandises, dont 80 pour cent des produits sont d’origine agricole et halieutique.

Vous pouvez également lire: Les policiers aident une femme qui a accouché à Central de Abasto

Sa logistique est importante: des camions arrivent tous les soirs pour déposer les produits, qui des heures plus tard sont distribués sur les marchés de la capitale et dans tout le pays, il dispose de zones de chargement et de déchargement, de zones de stockage, d’approvisionnement et de manutention; Son activité commerciale rivalise en taille avec les marchés de Rungis en France et de Mercamadrid en Espagne, générant jusqu’à 9 milliards de dollars par an.

De même, les chaînes de distribution et de commercialisation des marchandises font partie des principaux domaines d’opportunité que les autorités ont récemment détectés, pour promouvoir de nouvelles stratégies vers un modèle de croissance durable pour la CEDA.

La stratégie consiste en des projets axés sur la rénovation du réseau de drainage, le remplacement des trottoirs, la création d’un centre de surveillance à intelligence artificielle, l’installation d’un biodigesteur et la valorisation de la superficie de sa toiture comme ferme solaire.

La location de palettes en bois à partir de forêts certifiées est également prise en compte dans cette stratégie, du fait qu’un peu plus de 15 mille charretiers et débardeurs travaillent au Central de Abasto qui emballent, distribuent et stockent les produits, donc la location de palettes c’est une bonne pratique pour un impact environnemental positif.

Vous pouvez également lire: Ils demandent que le Central de Abastos reste opérationnel

De cette manière, la Central de Abasto, cherche à produire et à consommer de l’énergie propre, et est déjà répertoriée comme un modèle à suivre au niveau international, pour laquelle elle a été visitée par des autorités d’Europe, d’Amérique latine et des États-Unis.

Actuellement, le Central de Abasto compte des hôtels, des concessionnaires automobiles, des restaurants et même des banques, emploie un peu plus de 100000 personnes, et en raison de sa taille: 327 hectares: soit 50 fois la taille de la plaque chauffante Zócalo, elle est considéré comme le plus grand marché du monde.

CEDA est considérée comme une métropole en soi qui conçoit de nouvelles stratégies pour se renouveler et devenir désormais un géant de la durabilité.