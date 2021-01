Le monde interne des organisations

Les entreprises naissent dans le but de satisfaire un besoin de leur environnement à travers l’offre de produits et / ou services présentant certaines caractéristiques. Au fil du temps, les besoins évoluent et les entreprises doivent faire évoluer leur offre pour l’adapter au marché.

Alors que certains produits et services peuvent évoluer et rester sur le marché plus longtemps, d’autres finissent par disparaître car ils n’ont plus où évoluer, ni besoin de satisfaire.

Le problème, c’est quand l’entreprise n’est pas en mesure d’innover son offre en fonction de l’évolution de l’environnement et finit non seulement par interrompre un produit ou un service, mais aussi fermer et disparaître.

Dans cette évolution constante de l’humanité, vient aussi un moment où non seulement une entreprise doit fermer ses portes mais toute une industrie se retrouve dans un monde qui n’a plus besoin de ses produits ou services, pour lequel l’industrie ou le secteur industriel finit par disparaître.

C’est la loi de la vie et de l’évolution; bien sûr, les entreprises ne sont pas exemptées. Cependant, cela s’était généralement produit de manière graduelle, donnant à certaines entreprises la possibilité de changer d’orientation et de se lancer dans d’autres industries et de réussir ainsi à survivre.

Face aux profonds changements que le monde a subis du fait de la pandémie, les besoins ont changé de façon spectaculaire d’année en année, même si certains pensent encore que c’est temporaire. La réalité est que les changements sont permanents et à mon avis – comme je l’ai mentionné la semaine dernière – nous devons reconnaître immédiatement que non seulement certaines entreprises, mais certaines industries sont déjà mortes, même lorsqu’elles continuent de fonctionner.

La première chose que vous devez faire est de reconnaître que le monde a déjà changé et ne reculera pas même lorsque l’immunité contre covid19 sera atteinte. Les choses ne reviendront jamais comme elles étaient.

J’étais déjà en train de commenter le cas des écosystèmes autour des espaces de bureaux d’entreprise et de toute l’économie qui tournait autour d’eux, qui, à mon avis, a déjà disparu pour ne plus jamais revenir. Toutes les entreprises qui ont fourni des services aux entreprises – immobilier, sécurité privée, nettoyage, courrier, transport, nourriture et toutes les entreprises environnantes – devront comprendre que le monde a changé et essayer de trouver une nouvelle approche de leur entreprise ou reconnaître alors que tout est fini.

S’accrocher à quelque chose, peu importe le nombre d’années qu’il nous a fallu pour construire, n’a pas de sens.

Mais, tout comme certaines industries vivent leurs derniers mois de vie, de nombreuses autres sont en train de naître ou de naître à la même période. Si nous analysons soigneusement la nouvelle réalité et y identifions les nouveaux besoins à court terme, nous pouvons également trouver de nouvelles opportunités pour recentrer nos efforts.

Les gens travailleront à domicile la plupart du temps. Alors, quels nouveaux besoins auront-ils en produits et services? Les employeurs ont réalisé que le lieu de travail des talents n’a plus d’importance et que, par conséquent, le marché du travail s’ouvre non seulement au niveau national mais même mondial. Vous devez vous demander: de quels nouveaux produits et services ces entreprises auront-elles besoin pour recruter et gérer du personnel partout dans le monde?

La façon dont les collègues interagissent a changé: quels nouveaux mécanismes les gens auront-ils pour satisfaire leurs besoins sociaux? Et ainsi, nous pourrions continuer à identifier les changements dans l’environnement, un produit de nouveaux besoins, qui nécessiteront l’offre de nouveaux produits et services que quelqu’un doit satisfaire.

Si vous avez la chance de continuer dans votre emploi actuel, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez, vous devez identifier le plus tôt possible l’impact du changement que vous avez subi. Certains devront moins changer, d’autres radicalement et certains reconnaissent que c’était tout. Identifiez les changements que vous devez mettre en œuvre et vous préparer à cette nouvelle réalité; faites les changements nécessaires dans votre travail et / ou dans votre entreprise, ou identifiez une nouvelle opportunité et concentrez-vous sur tout pour être l’un des pionniers de ces nouvelles industries qui naissent.

Vivons le duel du monde organisationnel tel que nous le connaissions et reconnaissons les nouveaux paradigmes sur lesquels nous allons construire le nouveau. Certaines industries mourront, oui, mais de nombreuses autres sont en train de naître et auront sûrement besoin de votre talent, de votre expérience, de votre créativité et de votre énergie pour se développer.