Cela fait plusieurs mois que la série DC sur la justice de Gotham City a terminé sa première saison et, ce faisant, elle a subi de nombreux changements importants au cours de cette période, celui qui a le plus attiré l’attention était de savoir comment la disparition allait être justifiée. de Kate Kane dans ‘Batwoman’ dans la deuxième saison.

Au lieu de refondre le rôle qu’elle avait joué Ruby Rose ou d’en présenter un autre des bandes dessinées, la série a décidé de se concentrer sur la création d’un tout nouveau personnage nommé Ryan Wilder, joué par Javicia Leslie.

Bien sûr, avec la nouvelle de la création du personnage, il restait la question de savoir comment exactement la série allait sortir Kate Kane de la série, et le premier épisode de la deuxième saison a donné cette réponse.

Alerte spoiler: Vous trouverez ci-dessous des détails sur le premier épisode de la deuxième saison de ‘Batwoman’, ‘Qu’est-il arrivé à Kate Kane?’

L’épisode commence avec Ryan dormant dans sa camionnette dans le port de Gotham City, soudainement réveillé par un avion s’écraser devant elle. Pendant que Ryan traverse l’épave de l’avion, elle trouve des passagers et parmi les décombres se trouve le costume de Kate Kane.

Luke Fox et Mary Hamilton, interprétés par Camrus Johnson et Nicole Kang, se rendent compte que c’était l’avion dans lequel Kate revenait de National City, comme elle était allée interroger Kara Danvers sur le fragment de Kryptonite en sa possession et qui est maintenant porté disparu.

La nouvelle de l’accident d’avion de Kate est rapidement rendue publique, avec un article en première page dans le journal proclamant “Qu’est-il arrivé à Kate Kane?” Et affirmant qu’elle a maintenant disparu à cause de l’accident.

Au fur et à mesure que l’épisode progresse, certaines des théories entourant le destin de Kate commencent à avoir un sens, notamment Sophie Moore qui pense que l’avion a été attaqué par Safiyah Sohail en raison de l’histoire romantique de Kate avec Julia Pennyworth.

Vers la fin de l’épisode, la théorie de Sophie reçoit une grande surprise, lorsqu’elle reçoit une lettre qui lui est adressée du coffre-fort de Kate, proclamant qu’elle était Batwoman et qu’il l’aimait toujours.

La disparition de Kate Kane dans ‘Batwoman’ répond au statut que la showrunner, Caroline Dries, a confirmé qu’ils n’élimineraient pas Kate et laisseraient son destin davantage à l’interprétation du spectateur et à la réponse à tout ce qui sera vu plus tard.

La première date de la deuxième saison de “ Batwoman ” sera le 29 janvier sur HBO et HBO Go.