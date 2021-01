Le mardi 19 janvier sera une journée mémorable pour les quatre jeunes qui aspirent à disputer le duel final tant attendu de la huitième édition de «MasterChef Junior». L’un d’entre eux aura un changement de vie avant même d’avoir profité des changements typiques de l’adolescence, un chemin qu’ils devront parcourir comme le font déjà ceux qui ont été vainqueurs il y a longtemps et ils préparent aujourd’hui ce qu’ils seront dans le futur. C’est ainsi que les gagnants des éditions précédentes ont changé.

Mario, vainqueur de ‘MasterChef Junior 1’

En 2013, le programme réussi a présenté un nouveau format permettant aux plus petits de devenir des chefs en herbe. Lors de la première édition, le titre MasterChef Junior Espagne est allé à Mario Palacios, 12 ans de Logroño, aussi timide que talentueux.

Manu, vainqueur de ‘MasterChef Junior 2’

Le deuxième prix dans le format pour enfants est allé à Manuel Esteve, un jeune homme qui a étonné par sa capacité devant le poêle. À la fin du concours, il a avoué qu’il voulait être architecte, mais la vérité est qu’il continue à aimer souvent la gastronomie, car il a déjà participé à des ateliers, des événements et est l’un des chefs de l’école MasterChef.

María, lauréate de ‘MasterChef Junior 3’

Le naturel et la confiance en soi pourraient définir l’attitude de Maria Fernández devant les caméras, mais dans la cuisine, les adjectifs ont échoué. Dans chaque test, tout était laissé à l’intérieur et dans la finale, il a surpris avec un dessert inspiré par Jordi Roca. C’était en 2015 et elle avait 11 ans, même si elle préfère désormais vivre loin des projecteurs.

Paula, gagnante de ‘MasterChef Junior 4’

Paula Alós a remporté la quatrième édition et n’a depuis cessé de travailler, à la fois dans la cuisine et dans le divertissement. Son visage a été vu dans d’autres programmes gastronomiques, il a participé à l’école MasterChef et accumule plus de 400000 abonnés sur TikTok. Tout une star.

Esther, lauréate du ‘MasterChef Junior 5’

En quelques années, Esther Requena a développé un grand changement physique et n’est plus la fille qui a remporté le trophée «MasterChef Junior 5». L’adolescent a participé, comme certains collègues, à d’autres émissions de cuisine, Il a créé une chaîne YouTube où il télécharge ses recettes et a même lancé une marque de tabliers.

Josetxo, vainqueur de ‘MasterChef Junior 6’

Je voulais vivre le concours et il s’est tellement donné qu’il a réussi à s’imposer. Josetxo est par la suite apparu à plusieurs reprises dans «MasterChef», participant à certains tests et faisant sensation chez les plus petits, qui le voient comme une véritable idole. Il est également apparu sur d’autres émissions et a des vidéos sur MasterChef School.

Lu, vainqueur de ‘MasterChef Junior 7’

Le champion de la dernière édition, avec plus de 80000 abonnés sur Instagram et un changement moins perceptible car seuls quelques mois se sont écoulés. Cependant, Lu sait déjà ce que c’est que de cuisiner à MasterChef School.