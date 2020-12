La série Disney + “ The Mandalorian ” a été l’une des grandes surprises de cette plate-forme, car elle a ravivé l’intérêt pour le développement d’histoires de Star Wars, elle présente également un grand casting qui a surpris beaucoup et parmi les stars trouvées sont Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Rosario Dawson, Temuera Morrison, entre autres, mais le chapitre récent mettait en vedette un acteur qui était un élément fondamental de la série ‘Le Trône de Fer’, Eh bien, le roi de la nuit est apparu dans «The Mandalorian» et peut-être très peu l’ont remarqué.

Après le grand succès de la première saison de “ The Mandalorian ” pour la plateforme de streaming Disney + en 2019, les travaux ont rapidement commencé sur la deuxième saison, qui a été bien plus spectaculaire que la précédente, car pour la première fois nous avons vu dans les versions live-action a Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano, en plus de voir le retour de Boba Fett qui est à nouveau joué par Temuera Morrison.

Ce jour, le septième chapitre de la deuxième saison de cette série de l’univers Star Wars est sorti, qui s’intitule Chapitre 15: Le croyant, mais peut-être que certaines personnes ont remarqué un visage familier dans ce nouvel épisode et elles n’avaient pas tort, car le roi de la nuit est apparu dans ‘The Mandalorian’c’est vrai, l’acteur Richard Brake joué le cOman impérial Valin Hess, mais curieusement, cet acteur a été le premier à jouer le Night King dans la série HBO primée à plusieurs reprises “ Game of Thrones ”.

Mais cet acteur a eu plus d’emplois en plus de ces séries importantes, puisqu’il a participé à des films importants tels que ‘Doom’, ‘Kingsman’ et ‘Hannibal Rising’, en plus de participer à des films d’horreur ‘3 From Hell’ et ‘Halloween II’, tous deux dirigés par le musicien et réalisateur Rob Zombie.