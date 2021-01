Après une attente longue et frustrante, la CW a finalement annoncé officiellement qu’elle annulait “ Green Arrow and the Canaries ”, bien qu’il y ait déjà eu de sérieuses rumeurs à ce sujet, la chaîne n’avait pas exprimé sa position sur le sujet.

La nouvelle tant attendue a été confirmée aux médias américains, ce qui met fin à l’histoire de la famille Queen-Smoak dans la série DC.

‘Green Arrow and the Canaries’ avait été planifié comme un spin-off de ‘Arrow’ avec Katherine McNamara dans le rôle de Mia Queen, la nouvelle Green Arrow, avec Katie Cassidy et Juliana Harkavy dans le rôle de Laurel Lance et Dinah Drake.

Les personnages se sont rencontrés en 2040 dans l’avant-dernier épisode de “ Arrow ”, intitulé comme l’appellerait la série, qui a servi de pilote pour la production qui mettrait en vedette le trio.

Les autres acteurs qui ont participé étaient Ben Lewis comme William Clayton; Joseph David-Jones comme Connor Hawke; Charlie Barnett comme John Diggle, Jr. et Raigan Harris comme Bianca Bertinelli.

Dans l’épisode, Bertinelli a été kidnappé par un personnage anonyme portant un masque Deathstroke, brisant la paix de Star City qui était sans crime depuis 20 ans.

Mia Queen voit sa mémoire restaurée à partir des événements de “ Crisis on Infinite Earths ” de Laurel Lance, la convaincant de réutiliser l’héritage de son père et de constituer une équipe pour faire face aux nouvelles menaces des années 2040.

Bien qu’ils annulent “ Green Arrow and the Canaries ”, les fans ont encore de l’espoir Marc Guggenheim a commenté qu’il publierait une bande dessinée avec l’intrigue de la série.

De plus, il est toujours possible que HBO Max voie le potentiel de la série et décide de le développer, même si c’est un peu improbable, les fans ont déjà exprimé leur courage à ce sujet sur les réseaux sociaux.