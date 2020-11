La suite de l’univers Geralt of Rivia révèle progressivement des données de sa production, qui n’ont pas fait autant de mises à jour que prévu … jusqu’à présent, en tant que description de un protagoniste de ‘The Witcher: Blood Origin’, pour en savoir un peu plus sur leur personnalité et leur apparence.

Il faut se rappeler que ce spectacle se situera 1200 ans avant les aventures de Geralt, et racontera l’histoire du premier Witcher ainsi que les événements qui conduisent à la conjonction cruciale des sphères, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.

Auparavant, il a été signalé que les deux premiers personnages féminins seraient Eile ‘The Lark’ Lithe et la princesse Merwyn, Maintenant, le portail The Iluminerdi a rapporté que Netflix présentera un elfe masculin du clan d’Eile appelé Fjall, il a le même âge et est décrit comme physiquement fort mais la chose la plus importante est brute, courageuse et viscérale, il est également noté qu’ils recherchent un acteur dans le style du physique de Jason Momoa pour ledit rôle.

Malheureusement, il n’y a pas plus de détails à ce sujet, seulement que les enregistrements pourraient démarrer entre mai et décembre 2021, date à laquelle la pandémie de Covid-19 devrait avoir été maîtrisée, car grâce à cette urgence sanitaire, le tournage de la deuxième saison de The Witcher a de nouveau été arrêté.

The Witcher: Blood Origin ‘mettra en vedette la participation des producteurs Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich, cette dernière était le créateur et scénariste du live-action Geralt of Rivia, car le casting n’a pas encore été confirmé par Netflix, pour qui peut-être dans peu de temps sera révélé à tous les acteurs impliqués et aux réalisateurs qui seront par chapitre.