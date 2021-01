La troisième saison de «Cobra Kai» a finalement atteint la plate-forme Netflix, qui nous a ramené plusieurs personnages des première et deuxième tranches de ‘Karate Kid’ et l’un des plus attendus était le personnage d’Ali Mills, joué par l’actrice Elisabeth Shue, mais en réalité, on ne savait pas s’il allait participer à cette saison, alors les scénaristes avaient pensé à un plan alternatif si Ali ne revenait pas pour «Cobra Kai».

La finale de la deuxième saison de ‘Cobra Kai’ nous a montré que le personnage d’Ali avait accepté la demande d’ami de Johnny Lawrence, de loin, il y avait eu des spéculations sur son retour dans les prochains épisodes, qui se sont produits après la première moitié de ‘Cobra Kai 3’, mais en réalité les scénaristes n’étaient pas sûrs si Elisabeth Shue serait disponible revenir, donc la série aurait pris un grand tournant.

Lors d’une interview pour CinemaBlend, Ralph Macchio confirmé qu’ils avaient pensé à un plan de sauvegarde si Ali n’est pas revenu pour ‘Cobra Kai’, dans lequel Johnny Lawrence avait un échange de messages avec Ali, mais quand il arrivait au rendez-vous, il rencontrait son mari:

“Il y avait un plan alternatif si elle n’était pas disponible, l’alternative était” comment allons-nous sortir “de ce que nous avons écrit, qui serait que son mari parlait sur Facebook d’avant en arrière avec Johnny”.

Enfin, Elisabeth Shue a pu reprendre son rôle d’Ali et a servi à clore l’un des plus grands conflits entre Daniel et Johnny qui les avait séparés de leur jeunesse, qui a servi à les rejoindre à la fin de la saison, mais jusqu’à présent, on ne sait pas si nous la reverrons pour la quatrième saison.