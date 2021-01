Mexique.- La contingence sanitaire qui maintient certaines restrictions dans certains États du pays et

la prudence des Mexicains en raison de la soi-disant «pente de janvier» sont des facteurs qui influenceront

pourquoi achetez-vous avant la fête des trois rois, le 6 janvier, diminution de 50% dans

par rapport à 2020, atteignant un peu plus de 8,7 milliards

pesos.

Le président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et

Tourisme, José Manuel López Campos, a souligné que les années précédentes avec le Jour des Trois Rois

clôturé une période de bonnes ventes pour les entreprises établies, principalement

magasins de jouets, pâtisseries et boulangeries, qui ont augmenté leurs transactions de

Novembre avec El Buen Fin.

Il a noté que les autres années, les commerçants se préparaient pour la période des fêtes

et le Nouvel An, pour répondre à la demande de jouets, vêtements, chaussures, articles électroniques

et technologie depuis novembre; d’abord pour El Buen Fin, puis Noël et c’est fini

avec Three Kings Day, les deux dernières dates de grande tradition où les familles donnent

cadeaux aux enfants.

«Cependant, en 2021, la célébration du Jour des Trois Rois sera différente, promue par

la pandémie de Covid-19 qui a allumé le feu de signalisation épidémiologique dans certaines entités

en rouge, ce qui a conduit à la mise en place de restrictions dans les établissements

commercial et mobilité de certaines villes », a-t-il noté.

López Campos a souligné qu’au début de l’année une chaîne d’augmentations serait rompue

en ventes pour le Le 6 janvier, qui se situait généralement entre 2,5 et 3%, et que

Ce n’est qu’en 2020 qu’il a laissé un déversement de 17 mille 550 millions de pesos, a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’en dépit d’être les jouets les produits les plus demandés à cette date,

Parce que les enfants de différentes régions du pays ont l’habitude de les demander

Three Wise Men, d’autres spins qui ont augmenté pour cette célébration sont les articles

l’électronique, principalement les dernières technologies, telles que: jeux vidéo, tablettes,

téléphones portables, consoles électroniques, ordinateurs portables, suivis du fil traditionnel, des bonbons, des vêtements et

chaussure.

«De plus, la boulangerie est un autre secteur très demandé pour ses produits.

rosca de reyes traditionnelle, qui à ce moment devient le plus gros produit comestible

consommation car dans les foyers mexicains, ils sont généralement partagés par les familles et

des amis accompagnés de boissons comme le chocolat, le café, l’atole et le lait », a-t-il indiqué.

José Manuel Lopez Campos a souligné que le pourcentage de ventes le plus élevé de la journée

Reyes devrait passer par le commerce électronique, où les entreprises qui

option offrent sécurité, garantie et qualité dans les produits qu’ils proposent.

Par conséquent, il a demandé aux consommateurs d’acheter les jouets et cadeaux pour la fête des trois rois dans

établissements formellement établis, depuis l’acquisition de produits dans le commerce

informel présente des risques pour les acheteurs et les enfants, car il est inconnu

l’origine des jouets et des produits, qui peuvent nuire à la santé, et

qui ne sont pas tous conformes aux normes mexicaines.

