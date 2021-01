Mexico.- L’Institut national électoral (INE) est prêt à organiser les élections les plus importantes et les plus complexes de l’histoire le 6 juin; lorsque 300 délégations à la majorité relative et 200 à la représentation proportionnelle seront élues au niveau fédéral, ainsi que 15 gouvernorats, 30 congrès locaux, en plus des mairies, regidurías, mises sous séquestre et conseils municipaux.

Dans le processus électoral 2020-2021, 92,4 millions de citoyens pourront exercer leur droit de vote pour élire les personnes qui occuperont plus de 21 mille postes élus par le peuple qui seront renouvelés dans tout le pays.

Sur l’ensemble du territoire national, 163 244 bureaux de vote seront installés, ce qui nécessitera la participation de plus de 1,4 million de citoyens et l’embauche de près de 7 000 surveillants électoraux et 41 000 formateurs électoraux.

Face au défi posé par le processus électoral 2020-2021, l’INE a jusqu’à présent enregistré par l’intermédiaire de ses conseils locaux et de district un total de 379.842 candidats aux postes de superviseurs et formateurs électoraux.

Conformément au nombre de processus électoraux 2020-2021 préparé par le INE, Actuellement, 447 candidats sont enregistrés pour des candidatures indépendantes (74 femmes et 373 hommes), intéressés à se présenter aux postes de maire, de conseil, de gouvernorat, de présidence communautaire et de présidence municipale.

Jusqu’au 18 décembre, 7820 demandes de vote à l’étranger ont été reçues, principalement des États-Unis, pour participer aux élections de la députation des migrants à Mexico, de la représentation proportionnelle à Jalisco et des gouvernorats de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí et Zacatecas.

En revanche, pour le processus électoral simultané 2020-2021, l’INE envisage de superviser 3412 postes électoraux sur les 4033 disponibles.

Pour la phase de pré-campagne, il y a une projection de 10.131 pré-candidats et dans le cas de la campagne, un total de 22 mille 829 inscriptions de candidats a été projeté, avec 20 mille 262 rapports qui doivent être soumis en pré-campagne et 62 1 341 rapports pour la campagne.

ebv