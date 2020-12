Mexico – Faire de la durabilité une priorité dans tous les processus de croissance économique est l’un des piliers les plus importants pour le secteur des affaires, mais cet objectif est encore renforcé dans les espaces où la commercialisation génère des processus et des chaînes qui impliquent divers secteurs.

Globalement, la crainte d’une dévastation de la diversité des écosystèmes prévaut, pour lesquels il existe déjà des produits et services plus respectueux de l’environnement, même des organismes mondiaux tels que le Fonds monétaire international (FMI) et l’ONU, se sont fixés des objectifs obligatoire pour les entreprises de se conformer aux bonnes pratiques de soins planétaires.

En raison de sa densité de population et de sa forte demande alimentaire, le Mexique représente un nœud important dans ce contexte, et il existe actuellement plusieurs projets qui cherchent à répondre à l’un des objectifs du Pacte mondial des Nations Unies, établi en 2010, et qui a défini le terme «chaînes d’approvisionnement durables» comme «la gestion des impacts sociaux et économiques et la promotion de bonnes pratiques de gouvernance tout au long du cycle de vie des biens et services».

De cette manière, les centres d’approvisionnement et les marchés de masse représentent des espaces idéaux pour renforcer ces chaînes commerciales et migrer leurs processus conventionnels vers des chaînes commerciales durables.

À Mexico, le plus grand marché du monde, le Central de Abasto (CEDA), exécute un projet ambitieux dans ce domaine, et pour l’année prochaine une autre proposition intéressante est envisagée à cet égard: le Central de Abastos y Centro Logístico de Playa del Carmen, dans l’état de Quintana Roo.

Connu sous le nom de Central de Playa, il représente un développement logistique sophistiqué, conçu pour résoudre les besoins de stockage, de distribution et de mobilité des grandes industries, en particulier dans un état puissant dans le domaine des hôtels et des restaurants, ainsi que l’approvisionnement en nourriture et fournitures.

Le projet comprend la location de palettes en bois recyclé, pour la fourniture, le transport et le stockage des produits, il disposera de 160 entrepôts modulaires de type conventionnel et cross-dock, et 38 entrepôts devraient être prêts d’ici novembre 2021.

En outre, il disposera d’un système d’eau de pluie pour améliorer les pratiques de gestion de l’eau (y compris les rejets d’assainissement) et de puits d’absorption pour la récupération des aquifères.

Il comprendra également l’utilisation de technologies d’éclairage avec peu ou pas de consommation dans les parties communes du projet, réduisant la pollution lumineuse, souligne que Central de Playa est déjà en cours de certification LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, pour son acronyme en anglais) qui fait référence aux bâtiments et constructions durables.

Semblable au CEDA de Mexico, l’espace aura une place commerciale avec 10 emplacements pour les banques, la pharmacie, le commerce général, les restaurants et un hôtel; De plus, un Mercadito (MARCHÉ CENTRAL) avec 72 magasins sera construit.

Un autre objectif du bâtiment est de renforcer la croissance économique de la région, car sa situation géographique est essentielle, il sera situé sur l’autoroute Playa del Carmen-Mérida, et raccourcirait considérablement les distances vers les points d’importation importants et exportation dans le sud-est du Mexique, renforcement des relations commerciales.