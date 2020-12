L’île de San Antonio. Lizeth Sandoval Colindres, présidente municipale de San Antonio La Isla, État du Mexique, a souligné que malgré les adversités, en 2020 des résultats inédits ont été obtenus pour la municipalité.

Lors de la remise de son deuxième rapport gouvernemental, la maire a annoncé que ce n’est que cette deuxième année que plus d’investissements ont été investis dans les travaux publics que pendant les trois années de l’administration précédente.

«Ce fut une année de résultats comme jamais auparavant et nous sommes prêts à continuer à nous battre, à continuer à travailler pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre maison et pour votre prospérité. rappelons-nous que les obstacles et les barrières nous rendent toujours plus forts, ils nous font nous réinventer et ils nous font nous réinventer et ils nous font offrir de meilleures réponses à la société », a-t-il souligné.