La quatrième et dernière saison de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ aura des surprises non seulement pour les fans de cette nouvelle version, mais aussi pour les adeptes de la série des années 90 qui a marqué toute une génération de téléspectateurs, car une vidéo a été publiée clip camée de l’original Zelda et Hilda.

Caroline Rhea et Beth Broderick, étaient les actrices qui ont respectivement donné vie aux tantes Hilda et Zelda pour la série «Sabrina, la sorcière adolescente». Ces deux personnages se sont démarqués grâce à leurs personnalités qui s’affrontaient presque toujours, l’un était très détendu et immature, tandis que l’autre était très strict et plus réservé, mais cela leur faisait passer des scènes amusantes ensemble ou avec leur nièce.

Malheureusement pour les fans de la série comique, les deux actrices n’ont pas été embauchées pour “ Chilling Adventures of Sabrina ”, produit par Netflix et sont arrivées à la place. Miranda Otto et Lucy Davis, qui a gagné l’affection du public au cours des trois premières saisons, mais maintenant avec ses derniers chapitres sur le point d’arriver, la production voulait surprendre le public avec un camée de l’original Zelda et Hilda.

Grâce à une vidéo publiée sur YouTube, il est montré comme Sabrina (Kiernan Shipka) est dans sa chambre lorsque les versions de Rhea et Broderick arrivent. parler avec sa nièce alors que le rire sonne en arrière-plan comme un programme de bande dessinée, cependant, la sorcière leur demande qui ils sont, car elle ne les reconnaît pas à ce qu’ils lui expliquent qu’ils sont ses tantes, du coup le père Blackwood, pour arrêter la scène comme s’il s’agit d’un enregistrement d’une série, quelque chose qui déroute davantage le protagoniste.

Pour voir plus du camée de l’original Zelda et Hilda, nous devrons attendre la première de la quatrième partie de ‘Chilling Adventures of Sabrina’, qui sortira sur Netflix à partir du 31 décembre 2020, étant également la fin de la série créée par le producteur Roberto Aguirre-Sacasa.