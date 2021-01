Mexico,- Le Real Madrid a commencé l’année en battant le Celta au stade Alfredo Di Stéfano et a continué son bon moment. L’équipe a disputé huit matchs invaincus, dont elle en a remporté sept, et est leader provisoire de la Ligue.

La connexion entre Lucas Vázquez et Asensio a été décisive pour remporter la victoire. Les deux ont marqué et les deux se sont entraidés.

La rencontre a commencé avec beaucoup de rythme et en quelques secondes elle est passée d’un possible 0-1 à 1-0. Au bout de cinq minutes, Aspas a battu Courtois dans le heads up, mais Nacho a semblé éviter le but presque sur la ligne.

Ce dégagement a lancé une contre-attaque rapide et précise dans laquelle Asensio a envoyé un centre précis à Lucas Vázquez, qui s’est dirigé au deuxième poteau.

Néstor Araujo a joué les 90 minutes

Celta a tenté de réagir par la possession du ballon, mais cela n’a pratiquement créé aucun danger dans la zone rivale, à l’exception d’un centre de Denis Suárez à la 30e minute qui a frappé Santi Mina et a raté de peu le but.

Au bord de la pause, le deuxième but du Real Madrid pourrait arriver sur une volée de Carvajal depuis le bord qui laissait à quelques centimètres du but du visiteur.

Même scénario après avoir traversé les vestiaires, jusqu’à ce que tout change en 53 ‘. Modrić a récupéré le ballon, Casemiro l’a remis à Lucas Vázquez et il a aidé Asensio, qui a parfaitement terminé avec son pied gauche pour le porter 2-0. Le troisième pourrait même arriver 11 minutes plus tard. Le passage entre les lignes de Kroos et le tir de Benzema avec son pied gauche se sont croisés.

L’équipe de merengue est invaincue et pense déjà au prochain match de championnat. Ce sera le samedi 9 contre Osasuna à Pampelune.

Photo gracieuseté du Real Madrid/ La Ligue

