«Física o Química» fait partie de la série qui a marqué plusieurs générations d’adolescents au cours de ses années de diffusion sur Antena 3. La fiction avec Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Andrea Duro et Ana Milan, entre autres, revient sur le petit écran après un balayage entre 2008 et 2011, et il le fait à travers deux nouvelles tranches montrant comment la vie des étudiants de Zurbarán a changé. La première du premier épisode de ‘FoQ: les retrouvailles’ a provoqué l’effondrement d’Atresplayer Premium au cours des premières heures du 27 décembre. Le second arrivera sur la plateforme le 3 janvier.

La mini-série de retrouvailles se concentre sur le mariage de Yoli avec son petit ami et a plusieurs clins d’œil à l’histoire originale qui ne sont pas passées inaperçues par les plus fidèles adeptes de «Physique ou Chimie». Il existe de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux qui ont remercié ces souvenirs du passé et qui en ont fait pleurer plus d’un.

1.- Message de Ruth

Úrsula Corberó est l’une des grandes absences de la réunion de «Física o Química» en raison de ses engagements envers les enregistrements de la dernière saison de «La casa de papel». Ruth ne sera pas présente au mariage de son amie Yoli, bien qu’elle soit apparue à travers un message dans le groupe WhatsApp des anciens élèves de Zurbarán où elle explique qu’elle ne pourra pas assister à la réunion. «Désolé les gars, il m’a attrapé à Tokyo. J’ai un défilé et je ne pourrai pas y aller », peut-on lire sur l’écran. Un clin d’œil clair à la série très réussie Netflix.

2.- Un étudiant de ‘Las Encinas’ dans ‘FoQ’

L’acteur José Lamuño apparaît dans la mini-série pour jouer le fiancé de Yoli. Le docteur Oriol, c’est ainsi que son personnage s’appelle, a un rôle très pertinent dans cette nouvelle histoire que vous apprendrez à connaître de première main avec le premier épisode. Le petit ami du personnage d’Andrea Duro se référera à l’école “ Las Encinas ” de la série Netflix “ Elite ” en expliquant qu’il y a étudié pendant quelques années.

3.- “Ça me brûlerait à l’intérieur”

Sans aucun doute, l’un des clins d’œil les plus nostalgiques à la série originale. Aucun fan de «Física o Química» n’oublie cette scène avec Úrsula Corberó dans laquelle Ruth a répété la célèbre phrase en boucle à la suite d’un échec technique. Les mots sont à nouveau entendus des années plus tard dans la bouche de Gorka.

4.- Les fêtes pour enfants

Une autre des scènes les plus populaires de la série Antena 3. Près d’une décennie plus tard, les étudiants controversés de Zurbarán se souviennent des règles des fêtes de caresses auxquelles ils ont tant participé à l’adolescence. Ils le font sous le regard étonné d’Oriol, qui ne connaît pas le passé de sa petite amie Yoli.

5.- Clin d’œil à «Cinquante nuances de gris» et «Valeria»

Les romans érotiques pour jeunes sont plus à la mode que jamais grâce à l’apparition de sagas comme «Cinquante nuances de gris» ou «Valeria» de Beta Coqueta. La réunion de “ FoQ ” prend également le train en marche avec ces types d’histoires et montre comment le professeur Blanca est devenu un écrivain à succès en mettant sur papier et sous un pseudonyme, les histoires que pendant des années les étudiants et les enseignants du Zurbarán.

Qu’en penses-tu?