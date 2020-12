Depuis que TVE a annulé sa programmation du matin et de l’après-dîner au cours de la semaine de mars dernier en raison de la crise sanitaire et de l’enfermement, en particulier le classique Corazón, présenté par Anne Igartiburu, l’organisme public recherche et capture des espaces qui améliorent leurs niveaux. public dans ces groupes. Le matin de septembre, il a créé La hora de La 1, présentée par Mónica López, et en novembre, le programme informatif Las choses claires, avec Jesús Cintora, qui a remplacé les espaces gastronomiques Cocina al punto par Peña et Tamara et Como Sapiens, los qui était passé sans douleur ni gloire à travers la grille. Bien qu’entouré de controverses avant sa première, le programme de Cintora a signifié une légère amélioration de l’audience de La 1 en un mois au cours duquel le football de l’équipe espagnole a maintenu la chaîne à flot.

Au cours de ses 10 premiers jours, Las cosas Claro – mélange d’actualité avec débats et rassemblements sociaux – a enregistré en moyenne 658000 téléspectateurs et une part d’écran de 7,9%, ce qui représente une amélioration de 2,6% en part par rapport à les 10 jours précédant sa première, au cours de laquelle Cocina al punto avec Peña y Tamara et Como Sapiens, a réuni 451 000 téléspectateurs et une part de 5,3%. La petite amélioration a également été notée dans la déconnexion pour le journal télévisé territorial à 14h00 qui se produit pendant quelques minutes au milieu de l’émission Cintora. L’augmentation a été de près de 3% en part et par 219 000 téléspectateurs.

Le programme de Cintora a été critiqué, de l’intérieur de la maison et du banc de l’opposition au gouvernement de Pedro Sánchez, pour «profiter aux producteurs amis» et ne pas avoir les professionnels de TVE, comme le disent les statuts qu’il faudrait le faire avec tout programme informatif. La seule administratrice provisoire, Rosa María Mateo, a défini «Las choses claires» comme «infodivertissement» pour justifier le fait qu’elle avait un producteur externe.

Novembre a été un mois de répit pour l’audience de Televisión Española (quatrième meilleur mois à ce jour cette année, deux des temps forts se sont déroulés pendant la période de confinement) avec une part de 9,3%. Et en partie grâce à deux de leurs succès habituels: MasterChef et les matchs de football de l’équipe espagnole (les affrontements contre l’Allemagne et la Suisse ont été les espaces les plus regardés de toutes les chaînes en novembre). À un mois de la fin de l’année, La 1 en 2020 a enregistré une part de 9,2%, sur la voie de sa pire marque historique annuelle. La 2, pour sa part, avec 2,8%, reste stable. Il a même établi ses meilleures données de part pour novembre depuis 2009 (année où il enregistrait 3,6%).

Dans le mois qui vient de s’achever, Telecinco a de nouveau été le leader de la part d’écran pour le vingt-septième mois consécutif (15,8%, le meilleur chiffre mensuel depuis juillet 2016) et Antena 3 a marqué son meilleur mois de novembre en quatre ans ( 12,8% et mène les heures de grande écoute pour le quatrième mois consécutif).