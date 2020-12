Mexico – Les autorités de Mexico ont fermé un club qui organisait une fête avec 70 personnes malgré l’urgence sanitaire que connaît la capitale du pays par Covid-19.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, des dizaines de personnes quittent un domaine viticole situé au 810 rue Palmas à Las Lomas.

Le journaliste Carlos Jiménez a montré l’image des personnes quittant les lieux après avoir été découvertes par les responsables du CDMX.

«En pleine urgence à cause du COVID-19, c’est l’entrepôt d’un club fermé à Palmas 810, à Las Lomas. Hier soir, ils l’ont adapté pour organiser une fête. Les agents de @SSC_CDMX et le personnel de @AlcaldiaMHmx ont SUPPRIMÉ 70 personnes irresponsables. Ils accompagnent tout et boivent… », a-t-il posté sur son compte Twitter.

L’image montre également qu’à l’intérieur de la cave, ils ont mis des tables et des chaises, et il y avait aussi de la musique live.

Urgence sanitaire due au Covid-19

Dans le dernier rapport, il a été annoncé que 4 990 personnes ont été testées positives pour Covid-19 au cours des dernières 24 heures au CDMX.

Au total, 905 cas actifs et 133 citoyens de la capitale sont morts en raison de la pandémie de Covid-19.

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a demandé d’éviter toutes sortes de réunions afin qu’il n’y ait plus d’infections par Covid-19.

