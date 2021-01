Mexique.- Pour ce soir et demain tôt le matin, de fortes pluies ponctuelles sont prévues (de 75 à 150 millimètres [mm]) au sud de Veracruz; très fort (50 à 75 mm) au Chiapas, au nord d’Oaxaca et Tabasco, et des points forts à Campeche, Quintana Roo et Yucatán, ainsi qu’un vent du nord avec des rafales de 60 à 70 kilomètres (km / h) dans le Isthme et golfe de Tehuantepec.

La pluie et les vents seront générés par le front numéro 24, qui s’étendra avec des caractéristiques stationnaires sur la péninsule du Yucatan, et un chenal dépressionnaire s’étendra sur le sud-ouest du golfe du Mexique.

De même, la masse d’air froid associée au système maintiendra un environnement de froid à très froid dans les tables septentrionales et centrales, y compris la vallée du Mexique, ainsi que des gelées à l’aube dans les zones montagneuses de ces régions.

Prévisions pour demain

Dans la matinée, l’environnement continuera de froid à très froid dans les tables nord et centrales, y compris la vallée du Mexique, avec des gelées dans ses zones montagneuses.

Des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius sont prévues avec des gelées dans les montagnes de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les sommets nord d’Aguascalientes, Coahuila, État du Mexique, Hidalgo, Nuevo León et Zacatecas, et de 0 à 5 degrés Celsius et des gelées possibles dans les hautes régions de Mexico, Guanajuato, le nord de Jalisco, Morelos, le nord-ouest d’Oaxaca, Puebla, Querétaro, l’ouest de San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala et Veracruz.

En revanche, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont prévues dans les régions de Guerrero, Jalisco et Michoacán.

Le système frontal numéro 24 s’étendra sur l’est de la péninsule du Yucatán et l’ouest de la mer des Caraïbes, par conséquent, il favorisera des pluies de point fort à Quintana Roo et des intervalles d’averses (de 5,1 à 25 mm) à Campeche et au Yucatán. On estime que cela cessera de produire des effets au Mexique, à la fin de la journée.

Un chenal dépressionnaire situé à l’ouest du golfe du Mexique et au sud-est du pays, en interaction avec l’entrée d’humidité du golfe du Mexique, générera de très fortes pluies dans le sud de Veracruz; points forts au Chiapas, au nord et au nord-est d’Oaxaca et de Tabasco; intervalles d’averses à Puebla, San Luis Potosí et Tamaulipas; pluies isolées (de 0,1 à 5,0 mm) à Guerrero, ainsi que vent du nord avec des rafales de 60 à 70 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec et des vagues de 1 à 2 mètres (m) dans le golfe de Tehuantepec.

Les précipitations pourraient être accompagnées de chocs électriques et de fortes rafales de vent pendant les tempêtes.

L’approche d’un nouveau front froid est prévue au nord-ouest de la République mexicaine et, en interaction avec le courant-jet subtropical, il engendrera des vents avec des rafales de 50 à 60 km / h en Basse Californie, Baja California Sur et la mer de Cortez. ainsi que des houles de 1 à 2 m sur la côte ouest de la Basse Californie.

La population est invitée à se tenir informée des conditions météorologiques via les pages Internet www.gob.mx/conagua et https://smn.conagua.gob.mx, sur les comptes Twitter @conagua_mx et @conagua_clima, et sur Facebook www.facebook.com/conaguamx, ainsi que l’application pour appareils mobiles ConaguaClima, où vous pouvez consulter les prévisions par commune.

