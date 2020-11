Mexique.- Au cours de cette nuit, un chenal de basse pression au sud-est de la République mexicaine, en interaction avec l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique et le golfe du Mexique, provoqueront de très fortes pluies ponctuelles (de 50 à 75 millimètres [mm]), accompagné de chocs électriques, au Chiapas.

Front froid numéro 17 Il voyagera lentement à travers le nord-ouest du Mexique et interagira avec l’entrée abondante d’humidité générée par la rivière atmosphérique numéro 1, augmentant le potentiel de fortes pluies ponctuelles (de 25 à 50 mm) dans les localités du sud de la Baja California Sur, au sud de Chihuahua, le nord-ouest de Durango et le nord de Sinaloa.

En revanche, une ligne sèche sur le nord-est du pays provoquera des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) dans les zones de Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas.

Demain, Cold Front numéro 17 s’étendra sur le nord et le nord-est du pays; il continuera d’interagir avec l’instabilité de la haute atmosphère et avec l’abondante rivière atmosphérique, provoquant une baisse de température.

À l’aube du vendredi, des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius et des gelées sont estimées dans les régions montagneuses de Baja California, Chihuahua et Durango; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les montagnes de l’État du Mexique, Puebla et Sonora, et des valeurs de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles pour les zones élevées de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas.

On s’attend également à un environnement froid avec des bancs de brouillard matinal sur des entités du nord, du nord-est et de l’est du pays.

Dans l’après-midi, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont estimées dans les villes de Guerrero, Jalisco, Michoacán et Nayarit.

Le système frontal provoquera également des vents avec des rafales de 60 km / h dans les régions de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora, ainsi que de fortes pluies occasionnelles dans le nord de Coahuila, au nord de Nuevo León et au nord-ouest de Tamaulipas.

De fortes pluies ponctuelles avec décharges électriques sont prévues au Chiapas, générées par un canal dépressionnaire dans le sud-est du territoire national et par l’entrée d’humidité des deux océans.

De même, des intervalles d’averses (de 5,1 à 25 mm) sont estimés dans les régions de Durango, Oaxaca, Quintana Roo et Veracruz, et des pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa , Tabasco et Yucatán.

LEE Six Flags nie la mort de l’utilisateur

emc