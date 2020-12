Mexique.- Dans la nuit d’aujourd’hui et tôt le matin de demain, mardi, le front froid numéro 24 et la quatrième tempête hivernale de la saison, situés au nord-ouest du Mexique, provoqueront de fortes pluies ponctuelles (25 à 50 millimètres [mm]) dans Basse Californie et Sonora; Températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius dans les montagnes de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora, ainsi que des chutes de neige et / ou du grésil dans les régions montagneuses du nord de la Basse Californie.

De plus, des rafales de vent de 70 à 80 kilomètres par heure (km / h) sont prévues dans la mer de Cortez, avec d’éventuelles poussières de poussière en Basse Californie, Chihuahua et Sonora.

En revanche, l’entrée d’humidité générée par une circulation anticyclonique dans le golfe du Mexique, provoquera de très fortes pluies ponctuelles (de 50 à 75 mm) à Quintana Roo, et un vent de composante sud avec des rafales de 50 à 60 km / h dans les régions de Tamaulipas et Veracruz.

En raison des basses températures, le Service météorologique national de la Commission nationale de l’eau recommande à la population de suivre les indications du système national de protection civile, ainsi que d’éviter une exposition prolongée à des environnements froids, des changements soudains de température et de porter des vêtements. réchauffer et accorder une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades.

Prévision pour Mardi

Des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius, des gelées et des chutes de neige éventuelles sont prévues dans les régions montagneuses de la Basse Californie, Chihuahua, Durango et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius et des gelées dans les montagnes de Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí et Zacatecas, et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles dans les zones élevées d’Aguascalientes, Ciudad du Mexique, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala et Veracruz.

De même, des vents forts avec des rafales de 70 à 90 km / h sont attendus à Chihuahua, Durango, Sonora et Zacatecas; Vent du sud avec rafales de 60 à 70 km / h à Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas, ainsi que des rafales de 50 à 60 km / h à Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, San Luis Potosí et les régions du golfe et de l’isthme de Tehuantepec.

Des vagues de 2 à 4 mètres (m) de hauteur significative, sont estimées pour la côte ouest de Baja California et de 1 à 2,5 m de hauteur sur les côtes de Tamaulipas et au nord de Veracruz.

De fortes pluies occasionnelles sont attendues dans le nord de la Basse-Californie; intervalles d’averses (de 5,1 à 25 mm) au Chiapas, Chihuahua, nord de Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, sud de Sinaloa et Sonora, et des pluies isolées (de 0,1 à 5,0 mm) en Baja California Sur, Campeche, Durango , Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz et Yucatán. Des chocs électriques et de fortes rafales de vent pourraient être enregistrés dans les zones pluvieuses.

Les conditions décrites seront générées par le Cold Front Number 24, qui s’étendra de Chihuahua à Baja California Sur; la quatrième tempête hivernale, quoie sera situé dans le nord-ouest de la République mexicaine, et une circulation anticyclonique positionnée dans le golfe du Mexique.

LEE Le service électrique est normalisé à 100%

emc