Après la première bande-annonce de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ Pour la plateforme HBO Max, peu à peu des informations sont apparues sur cette version qui deviendra une mini-série, parmi les détails révélés: Jared Leto reviendrait en tant que Joker et il allait même tourner quelques scènes avec d’autres acteurs et maintenant de nouveaux détails sur le Joker de Jared Leto ont été révélés, ce qui serait apparemment différent de la façon dont il est apparu dans «Suicide Squad».

L’un des personnages les plus controversés de l’univers étendu de DC était Joker, joué par Jared Leto et décrit comme un gangster moderne, ce que les fans n’aimaient tout simplement pas après la grande performance de Heath Ledger, donc il n’est plus apparu dans la franchise, il y a même eu une “fermeture” du personnage dans ‘Oiseaux de proie’.

À la surprise de beaucoup, il a été annoncé que Jared Leto reviendrait et ferait partie de “ Zack Snyder’s Justice League ”, où, pour autant que l’on sache, il aura des camées et on s’attend à ce qu’il voie enfin comment il a mis fin à la vie de Robin, mais ce jour De nouveaux détails sur le Joker de Jared Leto ont été donnés, comme précédemment Daniel Richtman Il avait mentionné qu’il apparaîtrait dans le cadre du cauchemar de Batman, où il n’aurait plus de tatouages ​​et maintenant Guerrier au clair de lune, qui a également révélé quelques données, et assure que ce sera plus terrifiant, avec des cheveux longs et sans prothèse dentaire.

Cheveux longs Robuste Pas de dents ou de dents couvertes https://t.co/Gpe891wn9Z – Le guerrier au clair de lune 🌙 (@ BlackMajikMan90) 25 novembre 2020

Apparemment, cette nouvelle version de Joker sera bien plus que celle connue dans les bandes dessinées et qui s’intègre un peu plus dans les versions des deux Heath Ledger comme Joaquin Phoenix, alors peut-être que c’est la ligne qu’ils suivent pour ce personnage dans le futur du DCEU.