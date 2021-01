“ Star Wars ” a préparé une liste de séries d’action en direct pour élargir davantage la franchise, cependant, Lucasfilm n’a pas indiqué si toutes ces émissions auront plusieurs saisons ou ne seront que des mini-séries, bien que cette semaine l’acteur Alan Tudyk a mentionné que «Andor» aurait plus d’une saison.

Comme on le sait, le programme susmentionné sera une préquelle de “ Rogue One ” où l’acteur mexicain Diego Luna jouera à nouveau Cassian Andor, mais comme on le sait, ce personnage meurt dans le film, on pensait donc qu’il ne donnerait que quelques épisodes à raconte ses aventures avant sa mort.

Cependant, Alan Tudyk, qui joue l’androïde à K-2SO a laissé entendre que “ Andor ” aurait plus d’une saison, après avoir mentionné que son personnage ne sera pas présent dans les premiers chapitres, mais s’il envisage de revenir à la franchise dans les prochains épisodes, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails sur cette question:

«Je vais être dans l’émission. C’est juste que l’histoire que raconte Tony (Gilroy) n’implique K-2SO que plus tard … Je ne peux pas être trop précis, mais je peux certainement dire que je ne serai pas dans la première saison. “a expliqué l’acteur dans une interview pour Collider.

En ce moment, “ Andor ” est en cours de développement de ses douze premiers chapitres dans la ville de Londres et présentera des performances de Geneviève O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Kyle Soller, Fiona Shaw et Denise Gough dans des rôles encore inconnus. Quant à sa date de sortie, elle n’a pas encore été confirmée, mais on s’attend à ce que cette information soit publiée très prochainement.

Cette série et bien d’autres de ‘Star Wars’ seront bientôt disponibles sur le service de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.